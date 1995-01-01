Ловрен: «Лимит – одна из самых больших проблем РПЛ. России нужна конкурентная лига»

как же эта тупая шарманка про лимит достала, ведь все понимают что проблема начинает не из-за лимита
проблема начинается с бабла, когда один недоклуб, присосавшейся к трубе, тратит намного больше чем зарабатывает, получает на халяву стадионы и даёт любые зарплаты игрокам, покупает любых легионеров, вот именно в этот момент и начинают проблемы, раздутые зарплаты в других клубах, проблемы с лимитами, отстутсвие конкурентности, нежелание и отсутствие средств для финансирования футбольных школ
отменить сейчас лимит, что изменится? ну почти ничего, кроме того что бедные клубы смогут экономить бабло и не прогорать, задерживая зарплаты игрокам, а на школы совсем забьют, есть африка которая может поставлять дешевых и сносных игроков, зачем тратиться на школы
Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.
– Лимит – одна из самых больших проблем РПЛ. Не все качественные игроки находятся в одной стране, они есть и за ее пределами. В Хорватии немало топ-игроков, но любой лиге необходимы футболисты из-за рубежа. Как Хорватия с четырьмя миллионами жителей победила Россию на чемпионате мира и добралась до финала? Мне сложно это объяснить. Но я не хочу сказать, что в России нет талантов. Это не так.
– Вы понимаете, зачем в РПЛ введен лимит?
– Нет. Если бы я руководил лигой, то хотел бы, чтобы она стремилась попасть в топ-5, разве нет? Зачем он введен?
– В России хотят видеть меньше слабых легионеров в лиге. Кроме того, считается, что чем больше времени будет у россиян, тем шире будет выбор у сборной России.
– Какие-то правила должны быть. Ясно, что одни только иностранцы не могут играть в лиге. Но с этим ограничением чемпионату России будет тяжело попасть в топ-5. России нужна конкурентная лига.
- Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».
- Число легионеров в заявке ограничено – не более восьми человек, зато на поле могут одновременно выходить все иностранцы.