Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловрен: «Лимит – одна из самых больших проблем РПЛ. России нужна конкурентная лига»

Ловрен: «Лимит – одна из самых больших проблем РПЛ. России нужна конкурентная лига»

20 января 2021, 11:10
22

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

– Лимит – одна из самых больших проблем РПЛ. Не все качественные игроки находятся в одной стране, они есть и за ее пределами. В Хорватии немало топ-игроков, но любой лиге необходимы футболисты из-за рубежа. Как Хорватия с четырьмя миллионами жителей победила Россию на чемпионате мира и добралась до финала? Мне сложно это объяснить. Но я не хочу сказать, что в России нет талантов. Это не так.

– Вы понимаете, зачем в РПЛ введен лимит?

– Нет. Если бы я руководил лигой, то хотел бы, чтобы она стремилась попасть в топ-5, разве нет? Зачем он введен?

– В России хотят видеть меньше слабых легионеров в лиге. Кроме того, считается, что чем больше времени будет у россиян, тем шире будет выбор у сборной России.

– Какие-то правила должны быть. Ясно, что одни только иностранцы не могут играть в лиге. Но с этим ограничением чемпионату России будет тяжело попасть в топ-5. России нужна конкурентная лига.

  • Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».
  • Число легионеров в заявке ограничено – не более восьми человек, зато на поле могут одновременно выходить все иностранцы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1611130793
Ну, все понимают проблемы нашего футбола! Мы - нет! )
Ответить
серега кашин
1611131744
абсолютно правильно вот только нашим футболом руководят дебилы, которые дальше своего носа ничего не видят
Ответить
mamba9090909
1611132305
Вот только не легу говорить о проблемах нашего, национального футбола. Отменить лимит и можно забыть о НАЦИОНАЛЬНОМ футболе. Наша проблема в подготовке молодёжи, в правильной организации футбольных академий, в тренерском штате этих академий.
Ответить
Masteralex
1611137139
как же эта тупая шарманка про лимит достала, ведь все понимают что проблема начинает не из-за лимита проблема начинается с бабла, когда один недоклуб, присосавшейся к трубе, тратит намного больше чем зарабатывает, получает на халяву стадионы и даёт любые зарплаты игрокам, покупает любых легионеров, вот именно в этот момент и начинают проблемы, раздутые зарплаты в других клубах, проблемы с лимитами, отстутсвие конкурентности, нежелание и отсутствие средств для финансирования футбольных школ отменить сейчас лимит, что изменится? ну почти ничего, кроме того что бедные клубы смогут экономить бабло и не прогорать, задерживая зарплаты игрокам, а на школы совсем забьют, есть африка которая может поставлять дешевых и сносных игроков, зачем тратиться на школы
Ответить
Glebaj
1611144635
Просто без лимита много Россиян начнут играть за рубежом и всё выровняется.
Ответить
Hektor 84
1611149269
Проблема не только влимите. А в через чур раздутых зарплатах, особенно у молодых российских футболистов.
Ответить
Пельш 1
1611151308
Пример АПЛ. Сколько англичан в Ман.сити или в Ман. Юнайтед, или в Челси? А самое интересное что сборная Англии есть и она в топе, а не как мы в ..опе! Лимит это якорь, который тормозит развитие. А вот качество легионеров, так это уже проблема самих клубов. Хочет клуб покупать гавно, то пусть покупает, не хочет, то пусть растит своих.
Ответить
NewLife
1611163110
Трудно понять, как человек с мозгами мог попасть в безмозглый синит.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
2
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
38
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
6
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+