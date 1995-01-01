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    Ловрен: «Лимит – одна из самых больших проблем РПЛ. России нужна конкурентная лига»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

    – Лимит – одна из самых больших проблем РПЛ. Не все качественные игроки находятся в одной стране, они есть и за ее пределами. В Хорватии немало топ-игроков, но любой лиге необходимы футболисты из-за рубежа. Как Хорватия с четырьмя миллионами жителей победила Россию на чемпионате мира и добралась до финала? Мне сложно это объяснить. Но я не хочу сказать, что в России нет талантов. Это не так.

    – Вы понимаете, зачем в РПЛ введен лимит?

    – Нет. Если бы я руководил лигой, то хотел бы, чтобы она стремилась попасть в топ-5, разве нет? Зачем он введен?

    – В России хотят видеть меньше слабых легионеров в лиге. Кроме того, считается, что чем больше времени будет у россиян, тем шире будет выбор у сборной России.

    – Какие-то правила должны быть. Ясно, что одни только иностранцы не могут играть в лиге. Но с этим ограничением чемпионату России будет тяжело попасть в топ-5. России нужна конкурентная лига.

    • Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».
    • Число легионеров в заявке ограничено – не более восьми человек, зато на поле могут одновременно выходить все иностранцы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:10
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2469

      Masteralex 21 минуту назад

      как же эта тупая шарманка про лимит достала, ведь все понимают что проблема начинает не из-за лимита

      проблема начинается с бабла, когда один недоклуб, присосавшейся к трубе, тратит намного больше чем зарабатывает, получает на халяву стадионы и даёт любые зарплаты игрокам, покупает любых легионеров, вот именно в этот момент и начинают проблемы, раздутые зарплаты в других клубах, проблемы с лимитами, отстутсвие конкурентности, нежелание и отсутствие средств для финансирования футбольных школ

      отменить сейчас лимит, что изменится? ну почти ничего, кроме того что бедные клубы смогут экономить бабло и не прогорать, задерживая зарплаты игрокам, а на школы совсем забьют, есть африка которая может поставлять дешевых и сносных игроков, зачем тратиться на школы

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      Рейтинг: +7891

      Литейный4 1 час назад

      Лимит это зло, порождающий детей лимита с огромными, незаслуживающими зарплатами. Зачем нашим паспортистам стараться быть лучше легионеров. если лимит гарантирует быть в игре. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +3692

      mamba9090909 1 час назад

      Вот только не легу говорить о проблемах нашего, национального футбола. Отменить лимит и можно забыть о НАЦИОНАЛЬНОМ футболе. Наша проблема в подготовке молодёжи, в правильной организации футбольных академий, в тренерском штате этих академий.

      0
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      Рейтинг: +1511

      Retiremen_VMF > mamba9090909 5 минут назад

      Наша проблема как всегда в бабках, точнее в их отсутствии. Есть 6-7 клубов с меньшими финансовыми проблемами и соответственно с несколько большими возможностями и все. Остальным отменяй лимит вводи лимит им все равно. Единственное, что при лимите можно продавать чуть дороже своих воспитанников.

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      Рейтинг: +5684

      серега кашин 1 час назад

      абсолютно правильно вот только нашим футболом руководят дебилы, которые дальше своего носа ничего не видят

      1
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      Рейтинг: +19797

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ну, все понимают проблемы нашего футбола! Мы - нет! )

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