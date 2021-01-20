Ловрен: «Лимит – одна из самых больших проблем РПЛ. России нужна конкурентная лига»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

– Лимит – одна из самых больших проблем РПЛ. Не все качественные игроки находятся в одной стране, они есть и за ее пределами. В Хорватии немало топ-игроков, но любой лиге необходимы футболисты из-за рубежа. Как Хорватия с четырьмя миллионами жителей победила Россию на чемпионате мира и добралась до финала? Мне сложно это объяснить. Но я не хочу сказать, что в России нет талантов. Это не так.

– Вы понимаете, зачем в РПЛ введен лимит?

– Нет. Если бы я руководил лигой, то хотел бы, чтобы она стремилась попасть в топ-5, разве нет? Зачем он введен?

– В России хотят видеть меньше слабых легионеров в лиге. Кроме того, считается, что чем больше времени будет у россиян, тем шире будет выбор у сборной России.

– Какие-то правила должны быть. Ясно, что одни только иностранцы не могут играть в лиге. Но с этим ограничением чемпионату России будет тяжело попасть в топ-5. России нужна конкурентная лига.