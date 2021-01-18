Главные новости дня. РПЛ может изменить формат проведения, в «ПСЖ» подтвердили интерес к Месси

Как же достали эти бездельники реформаторы. Вечно какую-то дичь выдумывают, чтобы потом десятки лет сидеть в своих креслах и героически решать созданные ими же проблемы. Даю этим горе-реформаторам бесплатные советы по выводу российского футбола из кризиса:
1. Отмена лимита. Без конкуренции нет роста. А клубы попадают в неудобное положение, когда должны за поленья переплачивать, так как без них никак, а их дефицит. Следовательно, спрос искусственно повышен.
2. Поэтапный запрет использования бюджетных средств в профессиональном футболе. Отказ от бюджетных средств сильно сократит количество дилетантов, которые руководят клубами, потому что умеют хорошо выпрашивать деньги, но совершенно не разбираются в футболе. Отсутствие бюджетных средств заставит жить клубы по средствам и больше усилий тратить на привлечение болельщиков на стадионы, так как они будут основным притоком денег (что логично, так как футбол создан для болельщиков). Сокращение зарплатных ведомостей приведет к желанию уезжать футболистов в Европу, что повысит уровень сборной. А сами игроки будут мотивированы проявлять себя в первую очередь в европейских турнирах, а не сливать их и сосредотачиваться на местном чемпионате.
3. Разделение ФНЛ и ПФЛ на более мелкие зоны (а в будущем и РПЛ). Это позволит существенно сократить расходы на транспорт, что является одной из самых крупных статей расходов клубов этих лиг.
4. Запрет на повышение в высшую лигу при отсутствии нормального стадиона. Матчи должны играться при местных болельщиков, так как футбол был создан в первую очередь для них.
5. Снижение требований к стадионам более низших лиг.
6. Возврат к системе весна-осень. Если для клубов РПЛ ничего не меняется, то для клубов ПФЛ изменения существенные, так как они будут проводить матчи летом, а зимой (а где-то зимы длятся месяцев 5) отдыхать, не разрывая чемпионат. Без поддержки ФНЛ, ПФЛ и любительских лиг мы не обойдемся.
7. Сократить количество выходящих в РПЛ команд до 2, либо до 3 с одним переходным матчем 3й команды ФНЛ против 14й команды РПЛ. Кардинальная смена состава команд РПЛ снижает его качество.
8. Не выдумывать искусственных схем, позволяющих чаще играть топовым командам. Увеличение количества дерби снижает их значимость и ажиотаж вокруг этих матчей. Уменьшение и увеличение общего количества матчей также скажется негативно.
9. Вернуть двухматчевое противостояние в Кубке России на всех этапах и повысить призовые. Таким образом в плей-офф добавится пара дерби топ-клубов.
10. Сменить политику наказаний на политику поощрений. Вместо лимита существенные льготы и бонусы для клубов, заигрывающих молодежь и своих воспитанников. Вместо закрытий арен повышать бонусы по итогам сезона за соответствие высшему качеству арены.
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