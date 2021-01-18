Главные новости дня. РПЛ может изменить формат проведения, в «ПСЖ» подтвердили интерес к Месси

На стадионе «Сочи» может появиться фраза «Это наш Колизей»

Sport.es: «Фенербахче» заинтересован в аренде Эдена Азара

РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

Sky Sport: «Интер» сменит название и логотип к 113-летию клуба

Sport24: Газизов полетел с «Уфой» на сборы в Турцию

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил интерес к Месси

Алексей Попов: «Моя рекомендация Миранчуку – никогда не возвращаться в Россию как игроку»

«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном

Marca: «Реалу» предложили приобрести Жиру за 5 миллионов

В 2020 году российские клубы потратили на трансферы 124,6 миллиона, заработали – вдвое меньше