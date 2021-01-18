РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

РПЛ планирует изменить формат проведения чемпионата в целях повышения интенсивности и зрелищности, сообщает «РБ-Спорт».

Предполагается, что РПЛ будет разделена на две группы по 12 команд.

Существует два варианта реформы лиги. В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды будут делиться на две группы по шесть команд.

Первая группа будет бороться за места в еврокубках, вторая – за сохранение прописки в РПЛ. Этот вариант позволит «гарантированно максимизировать количество высококонкурентных матчей в рамках предельно допустимого количества игровых дней».

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф. Сначала для 12 команд будет проведен регулярный чемпионат в два круга, по итогам которого восемь команд попадут в плей-офф.

В плей-офф навылет будет определен чемпион и участники еврокубков.

Четыре последние команды регулярного чемпионата встретятся с четырьмя лучшими командами низшего дивизиона и будут бороться за право участвовать в элитном дивизионе в следующем сезоне.

В РПЛ-2 должны попасть четыре худшие команды чемпионата России и восемь лучших клубов ФНЛ.

Оставшиеся 14 клубов ФНЛ и команд ПФЛ, вероятно, сольются в одной лиге (ПФЛ) с ее зонами.