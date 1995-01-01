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    РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

    РПЛ планирует изменить формат проведения чемпионата в целях повышения интенсивности и зрелищности, сообщает «РБ-Спорт».

    Предполагается, что РПЛ будет разделена на две группы по 12 команд.

    Существует два варианта реформы лиги. В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды будут делиться на две группы по шесть команд.

    Первая группа будет бороться за места в еврокубках, вторая – за сохранение прописки в РПЛ. Этот вариант позволит «гарантированно максимизировать количество высококонкурентных матчей в рамках предельно допустимого количества игровых дней».

    Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф. Сначала для 12 команд будет проведен регулярный чемпионат в два круга, по итогам которого восемь команд попадут в плей-офф.

    В плей-офф навылет будет определен чемпион и участники еврокубков.

    Четыре последние команды регулярного чемпионата встретятся с четырьмя лучшими командами низшего дивизиона и будут бороться за право участвовать в элитном дивизионе в следующем сезоне.

    В РПЛ-2 должны попасть четыре худшие команды чемпионата России и восемь лучших клубов ФНЛ.

    Оставшиеся 14 клубов ФНЛ и команд ПФЛ, вероятно, сольются в одной лиге (ПФЛ) с ее зонами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии20
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      Рейтинг: +41789

      MaxRnD 40 минут назад

      Начинается очередная порнуха под вывеской благих намерений

      0
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      Рейтинг: +645

      Вальдемар IV 41 минуту назад

      оставить только доноров госмешков в элите?

      0
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      Рейтинг: +12719

      alarm 1 час назад

      в европейских топ-лигах по 20 команд. в средненьких лигах, типа бельгии, чехии, голландии, португалии - по 18. даже в сербии и турции, цуко, 20, а не 18. а у нас только 16 и планируют сокращать. то, что 24 команды по 2 группы - этим никого не обмануть. это тупо сокращение. кретины. идиоты. свиньи.

      2
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      Рейтинг: +3738

      алдан2014 1 час назад

      Господа чиновники,оставьте в покое футбол. Такими проектами ,вы показываете свою бестолковость

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19079

      silver29 1 час назад

      Система плей-офф для футбола не годится. Зрелищности никакой, к тому же будет присутствовать составляющая а как бы нам не попасть на сильного соперника ((( Реформировать РПЛ надо с уменьшения количества команд, тогда потенциально лучшие команды будут проводить по четыре матча и это повысит конкуренцию и зрелищность, правда с таким подковерным судейством и увеличит количество скандалов.

      4
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      Рейтинг: +335

      O-kolesov > silver29 1 час назад

      Реформировать РПЛ надо с руководства. Прикрыть нефтегазоналивную трубу и тогда посмотрим у кого ваш Спартак и наш Зенит будет дрочить.

      0
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      Рейтинг: +19079

      silver29 > O-kolesov 1 час назад

      Я тебе так отвечу, Спартак выживет и без АЗС, а вот по поводу захребетников бюджета России не уверен, по ходу из будут дрочить в дворовой лиге петербургских "колодцев".

      2
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      Рейтинг: +1843

      Fusballer > silver29 53 минуты назад

      То-то раньше, когда был кубок европейских чемпионов, сенсационных выигрышей было больше (Стяуа, Эйндховен, Црвена Звезда). Потом гранды просекли и эту лавочку прикрыли. В итоге интриги в еврокубках почти не осталось.

      1
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      Рейтинг: +335

      O-kolesov > silver29 51 минуту назад

      Есть сомнения по поводу " ....без АЗС"

      0
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      Рейтинг: +19079

      silver29 > Fusballer 48 минут назад

      В чемпионате СССР была реальная конкуренция и Динамо К, Шахтер, Днепр, Динамо Тб, Арарат..... усиливали команды европейской части России.

      1
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      Рейтинг: +22659

      пьяныйхоровод > silver29 32 минуты назад

      Это ты сейчас надрачиваешь на собственные розовые фантазии .

      0
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      Рейтинг: +12719

      alarm 1 час назад

      кхл какой-то. ну и бред же.

      4
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      Рейтинг: +2026

      Ден 781 1 час назад

      Горе от ума ?

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      Рейтинг: +2443

      Бомбардиръ 1 час назад

      Это уже не интересно.
      Не лучше ли все команды впихнуть в один турнир и проводить его по швейцарской системе, которая применяется у шахматистов, там где сильнейший встречается с сильнейшим, и слабейший со слабейшим? И это позволило бы «гарантированно максимизировать количество высококонкурентных матчей в рамках предельно допустимого количества игровых дней».

      1
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      Рейтинг: +7121

      ivany4 1 час назад

      Да чего уж там мудрить и прикрываться умными фразами.
      Организовывайте чемпионат для денежных мешков, с вывеской ЧР. Убирайте лимит. А чемпиона определяйте жребием, или "суммой пожертвования" футбольным чиновникам.
      Загубить имеющуюся систему не сложно, сложно оставить после себя что-нибудь хорошее и полезное.

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      Рейтинг: +349

      Roma56 1 час назад

      Да хоть усритесь, чемпионат днище и будет продолжать деградировать

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