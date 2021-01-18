Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

18 января 2021, 13:58
26

РПЛ планирует изменить формат проведения чемпионата в целях повышения интенсивности и зрелищности, сообщает «РБ-Спорт».

Предполагается, что РПЛ будет разделена на две группы по 12 команд.

Существует два варианта реформы лиги. В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды будут делиться на две группы по шесть команд.

Первая группа будет бороться за места в еврокубках, вторая – за сохранение прописки в РПЛ. Этот вариант позволит «гарантированно максимизировать количество высококонкурентных матчей в рамках предельно допустимого количества игровых дней».

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф. Сначала для 12 команд будет проведен регулярный чемпионат в два круга, по итогам которого восемь команд попадут в плей-офф.

В плей-офф навылет будет определен чемпион и участники еврокубков.

Четыре последние команды регулярного чемпионата встретятся с четырьмя лучшими командами низшего дивизиона и будут бороться за право участвовать в элитном дивизионе в следующем сезоне.

В РПЛ-2 должны попасть четыре худшие команды чемпионата России и восемь лучших клубов ФНЛ.

Оставшиеся 14 клубов ФНЛ и команд ПФЛ, вероятно, сольются в одной лиге (ПФЛ) с ее зонами.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1610969271
Я также предлагаю судей разбить на две группы - одна группа будет судить только иностранного агента синита и его бастарда Сочи, а вторая всех остальных.
Ответить
NewLife
1610969409
"А вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь." Сначала гробят РПЛ ангажированным судейством, представителями одного клуба в руководстве РФС, а потом для отвода глаз от их дерьма, выдумывают х.з. что, чтобы спасти клубы без средств к существованию..
Ответить
Roma56
1610969677
Да хоть усритесь, чемпионат днище и будет продолжать деградировать
Ответить
ivany4
1610970014
Да чего уж там мудрить и прикрываться умными фразами. Организовывайте чемпионат для денежных мешков, с вывеской ЧР. Убирайте лимит. А чемпиона определяйте жребием, или "суммой пожертвования" футбольным чиновникам. Загубить имеющуюся систему не сложно, сложно оставить после себя что-нибудь хорошее и полезное.
Ответить
алдан2014
1610970996
Господа чиновники,оставьте в покое футбол. Такими проектами ,вы показываете свою бестолковость
Ответить
MaxRnD
1610974166
Начинается очередная порнуха под вывеской благих намерений
Ответить
Пельш 1
1610980242
Надо лучше разогнать РФС, РПЛ, ФНЛ и никакого головняка не будет!
Ответить
portero
1610983330
Лучше разбить морды предлагающим, задача по разбитию будет выполнена...
Ответить
evgevg13
1610988069
Бред сивой кобылы...
Ответить
Ивантеевец
1610998550
Идиотизм. Дело не в количестве команд. Во-первых, у нас в отличие от Европы огромные расстояния, которые покрываются только перелетами на самолетах, которые и выматывают игроков. На западе просто нет такой проблемы. Во-вторых, климат. Как невозможно было проводить матчи с декабря по март, так ничего и не поменяется, так и будет окно в три месяца. В-третьих, финансирование. 90% процентов клубов сидят на госфинансировании и полностью зависят от губеров и других чинуш. У нас и сейчас почти каждый сезон хоть кто-то да сливается по ходу чемпа. Что эта реформа дает, кроме очередного распила бабла, чтобы потом сказать, что эксперимент не удался?
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
2
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
38
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
6
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+