Sport24: Газизов полетел с «Уфой» на сборы в Турцию

А , что сделал хорошего для нашего футбола этот тип ? Только бабки , как посредник за никчемных иногда игроков стрижёт ! Нужно ограничить влияние таких посредников !
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов полетел на первый зимний сбор «Уфы» в Турцию.
Сообщается, что функционер не имеет официальной должности в клубе.
- Газизов ушел из «Уфы» минувшим летом и был назначен на пост генерального директора «Спартака».
- В декабре московский клуб его уволил.
- Ранее глава «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что Газизов будет помогать клубу.