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    Sport24: Газизов полетел с «Уфой» на сборы в Турцию

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов полетел на первый зимний сбор «Уфы» в Турцию.

    Сообщается, что функционер не имеет официальной должности в клубе.

    • Газизов ушел из «Уфы» минувшим летом и был назначен на пост генерального директора «Спартака».
    • В декабре московский клуб его уволил.
    • Ранее глава «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что Газизов будет помогать клубу.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6113

      САДЫЧОК 40 минут назад

      А , что сделал хорошего для нашего футбола этот тип ? Только бабки , как посредник за никчемных иногда игроков стрижёт ! Нужно ограничить влияние таких посредников !

      0
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      Рейтинг: +12123

      Garrincha58 2 часа назад

      да пусть хоть на луну летит во пля новость и кто он такой

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