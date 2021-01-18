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    Сутормин: «Главный конкурент «Зенита» в РПЛ – это мы сами»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопросы о чемпионской гонке в РПЛ и личных целях в этом сезоне.

    – Есть ли конкуренты у «Зенита» в оставшейся части чемпионата?

    – Я думаю, что главный конкурент – это мы сами. Как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и все зависит от нас. В памяти есть такой отрезок, в том году, понятно, что отрыв был больше, но все равно мы весной, даже в связи с той ситуацией, которая произошла, хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству. Так что в целом, если сейчас мы сделаем все то же самое, будем чемпионами.

    – Перед собой вы какие цели ставите?

    – Как можно больше играть, приносить пользу команде. Не знаю, как оно случится, где я буду играть – правого защитника или полузащитника, стараться так же часто выходить в стартовом составе и опять же, стать чемпионами, выиграть все, что можно. Прогрессировать, стараться больше играть и попасть в сборную. Я думаю, все это по силам, так что надо играть, работать.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 19 туров.
    • Отрыв от ЦСКА – четыре очка, от «Спартака» – шесть.
    • Сутормин в текущем сезоне забил два гола и сделал пять ассистов в 21 матче.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7070

      NewLife 24 минуты назад

      Полностью согласен с Суторминым- с таким судейством и руководством РФС в России вас избавляют от конкурентов, но в Европе такого бл@дства нет, и нужно конкурировать, а это вы разучились делать из-за: см.выше

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      Рейтинг: +12754

      alarm 54 минуты назад

      в 27 впервые попасть в сборную почти нереально. и тем более перед евро.

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      Рейтинг: +4343

      Давид59 > alarm 44 минуты назад

      Не скажи. Он блестяще заменял травмированного Караваева.

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      Рейтинг: +12754

      alarm > Давид59 16 минут назад

      в сборную именно на эту позицию ему точно путь закрыт. фернандес.

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      Рейтинг: +20036

      Боцман59rus 1 час назад

      А в ЛЧ кто у вас конкурент?

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      Рейтинг: +1242

      elessar arnor > Боцман59rus 1 час назад

      не затрагивай больное, зенька такой гордый только в чр

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