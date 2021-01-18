Сутормин: «Главный конкурент «Зенита» в РПЛ – это мы сами»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопросы о чемпионской гонке в РПЛ и личных целях в этом сезоне.

– Есть ли конкуренты у «Зенита» в оставшейся части чемпионата?

– Я думаю, что главный конкурент – это мы сами. Как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и все зависит от нас. В памяти есть такой отрезок, в том году, понятно, что отрыв был больше, но все равно мы весной, даже в связи с той ситуацией, которая произошла, хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству. Так что в целом, если сейчас мы сделаем все то же самое, будем чемпионами.

– Перед собой вы какие цели ставите?

– Как можно больше играть, приносить пользу команде. Не знаю, как оно случится, где я буду играть – правого защитника или полузащитника, стараться так же часто выходить в стартовом составе и опять же, стать чемпионами, выиграть все, что можно. Прогрессировать, стараться больше играть и попасть в сборную. Я думаю, все это по силам, так что надо играть, работать.