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Сутормин: «Главный конкурент «Зенита» в РПЛ – это мы сами»

18 января 2021, 21:29
9

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопросы о чемпионской гонке в РПЛ и личных целях в этом сезоне.

– Есть ли конкуренты у «Зенита» в оставшейся части чемпионата?

– Я думаю, что главный конкурент – это мы сами. Как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и все зависит от нас. В памяти есть такой отрезок, в том году, понятно, что отрыв был больше, но все равно мы весной, даже в связи с той ситуацией, которая произошла, хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству. Так что в целом, если сейчас мы сделаем все то же самое, будем чемпионами.

– Перед собой вы какие цели ставите?

– Как можно больше играть, приносить пользу команде. Не знаю, как оно случится, где я буду играть – правого защитника или полузащитника, стараться так же часто выходить в стартовом составе и опять же, стать чемпионами, выиграть все, что можно. Прогрессировать, стараться больше играть и попасть в сборную. Я думаю, все это по силам, так что надо играть, работать.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 19 туров.
  • Отрыв от ЦСКА – четыре очка, от «Спартака» – шесть.
  • Сутормин в текущем сезоне забил два гола и сделал пять ассистов в 21 матче.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1610995448
А в ЛЧ кто у вас конкурент?
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NewLife
1610999661
Полностью согласен с Суторминым- с таким судейством и руководством РФС в России вас избавляют от конкурентов, но в Европе такого бл@дства нет, и нужно конкурировать, а это вы разучились делать из-за: см.выше
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Hektor 84
1611008221
А как же питорское динамо???
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browimbblentee
1611039434
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FCTB
1611094446
Ага...Заметно. На словах ты Лев Толстой
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