Суперкубок Испании. «Барселона» проиграла «Атлетику»

«Барселона» уступила «Атлетику» в матче за Суперкубок Испании.

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. Каталонцы вели со счетом 2:1 благодаря дублю Антуана Гризманна, но пропустили на 90-й минуте.

В дополнительное время «Атлетик» забил гол и выиграл трофей.

Суперкубок Испании

Барселона – Атлетик – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – Гризманн, 40; 1:1 – Де Маркос, 42; 2:1 – Гризманн, 77; 2:2 – Вильялибре, 90; 2:3 – Уильямс, 94.

Удаления: Месси, 120 – нет.