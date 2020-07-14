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    Суперкубок Испании. «Барселона» проиграла «Атлетику»

    «Барселона» уступила «Атлетику» в матче за Суперкубок Испании.

    Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. Каталонцы вели со счетом 2:1 благодаря дублю Антуана Гризманна, но пропустили на 90-й минуте.

    В дополнительное время «Атлетик» забил гол и выиграл трофей.

    Суперкубок Испании

    Барселона – Атлетик – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

    Голы: 1:0 – Гризманн, 40; 1:1 – Де Маркос, 42; 2:1 – Гризманн, 77; 2:2 – Вильялибре, 90; 2:3 – Уильямс, 94.

    Удаления: Месси, 120 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1771

      vitvik 26 минут назад

      Не «Барселона» проиграла, а «Атлетик» выиграл! Оба суперклуба обыграл в Суперкубке.

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      Рейтинг: +2381

      SarJr 30 минут назад

      Игроки атлетика просто позорные гниды и шакалы, как и судья. Одни творят миллион фолов, грязных моментов, необоснованной жёсткости, а судье пох, вар смотрит только в моменте с месси. Посмотрел бы вар в моменте с де йонгом и месси ( где его на плечо принял кто-то) - Бильбао был бы без 2ух игроков. И таких моментом просто куча, жееесть.

      Но даже при этом барса сама виновата, все 3 гола на пустом месте пропустили. Оборона вообще никакая, один араухо только иногда старался, но ошибок было ого-го. Остальные вообще никакие. Жаль только пуча, который вышел и сразу добавил яркости, де йонга, непробиваемого, и тёр штегена за его прекрасный полуфинал

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      Рейтинг: +44402

      portero 39 минут назад

      Барса сливается со всех турниров...
      бардак в клубе продолжается, провели бы онлайн голосование президента...

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      Рейтинг: +12

      Тимур А 39 минут назад

      Может в меня сейчас полетят камни, но игра гнилая была в дополнительное время, перестал уважать атлетик из Бильбао

      2
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      Рейтинг: +7503

      Hektor 84 41 минуту назад

      Браво Атлетик!!!

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