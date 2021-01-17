Месси – в старте «Барселоны» на матч Суперкубка Испании с «Атлетиком»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетика» на матч Суперкубка Испании.
За каталонскую команду с первых минут сыграет форвард Лионель Месси. Его участие в игре было под вопросом из-за травмы.
«Барселона»: тер Стеген, Альба, Араухо, Лангле, Дест, Бускетс, Де Йонг, Дембеле, Педри, Месси, Гризманн.
«Атлетик»: Симон, Альварес, Баленсиага, Капа, Мартинес, Венседор, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Де Маркос, Муниаин, Уильямс.
- Встреча пройдет сегодня на Олимпийском стадионе в Севилье.
- Начало – в 23:00 мск.
Источник: «Бомбардир»