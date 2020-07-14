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    Месси – в старте «Барселоны» на матч Суперкубка Испании с «Атлетиком»

    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетика» на матч Суперкубка Испании.

    За каталонскую команду с первых минут сыграет форвард Лионель Месси. Его участие в игре было под вопросом из-за травмы.

    «Барселона»: тер Стеген, Альба, Араухо, Лангле, Дест, Бускетс, Де Йонг, Дембеле, Педри, Месси, Гризманн.

    «Атлетик»: Симон, Альварес, Баленсиага, Капа, Мартинес, Венседор, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Де Маркос, Муниаин, Уильямс.

    • Встреча пройдет сегодня на Олимпийском стадионе в Севилье.
    • Начало – в 23:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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