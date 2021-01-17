Евсеев: «Футбол заключается не в голах, а в наборе очков»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дополнил свою фразу про то, что футбол заключается не в голах. Суть в другом.

«Футбол заключается в забитии голов, что ли? В наборе очков футбол заключается», – сказал Евсеев в эфире ютуб-канала «Sports Интервью», играя в футбол на любительском поле.

Больше всего матчей в карьере Евсеев провел за «Локомотив» (2000-2006 годы).

Он 6 раз становился чемпионом России.

Евсеев с осени не работает в футболе.

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