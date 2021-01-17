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Евсеев: «Футбол заключается не в голах, а в наборе очков»

17 января 2021, 10:34
10

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дополнил свою фразу про то, что футбол заключается не в голах. Суть в другом.

«Футбол заключается в забитии голов, что ли? В наборе очков футбол заключается», – сказал Евсеев в эфире ютуб-канала «Sports Интервью», играя в футбол на любительском поле.

  • Больше всего матчей в карьере Евсеев провел за «Локомотив» (2000-2006 годы).
  • Он 6 раз становился чемпионом России.
  • Евсеев с осени не работает в футболе.

Евсеев: «После поражения от «Милана» в 2003 году обиделся и на следующий день купил Land Cruiser 100»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Евсеев Вадим
Комментарии (10)
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1610870197
Да знаем мы твой подход к футболу, потому ты, слава Богу, уже и не тренируешь.
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порт
1610873141
Почти год додумывал своё высказывание.
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a_who
1610873972
Браво Вадим ! Важнее всего результат.
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AS Roma Ultras
1610874199
а если плей офф? так какой смысл?:D
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Hektor 84
1610876005
Так если не забивать голы зачем тогда в футбол играть. Это уже не футбол. И очки не всегда сможешь набрать, если не забиваешь. Вот она и психология наших молодых тренеров отбиваться и надеяться на одну контратаку. Потому в России и тренеров квалифицированных не осталось, одни физруки. Нет тренеров не будет и футболистов. Одна из главных причин деградации нашего футбола отсутствие квалифицированных тренеров какими были Романцев, Газзаев и Семин.
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JTherry
1610876510
"в наборе очков футбол заключается" ...по этой фразе сразу понимаешь, что тренер не намерен выступать и выигрывать в еврокубках... даже став тренером, мыслит исключительно, как защитник - очко дороже)
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AS Roma Ultras
1610878501
на самом деле такие взгляды соответствует всему современному спорту. Сейчас плевать на сам процесс, на саму суть, сейчас ориентир это показатели. Не важно как, если показатель высокий значит все ок. Это привело к неминуемой деградации самого спорта, внедрения в него ложных идеалов и роста околоспортивной мишуры
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Plyash
1610890723
Ты дурак,Вадим.На стадион ходят смотреть на забитые мячи.В твоём очередном бреде нескрываемое наплевательство к болельщикам. Количество очков зависит от количества голов,это даже дети знают.Поэтому голы это первично,а очки это вторично.Слышишь ,баран,проспись.
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Дикий Прапор
1610897719
Твой "футбол" нам не нужен! Нам нужны атаки, комбинации, голы, а не спасаемое тобой очко
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