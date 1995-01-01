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    Евсеев: «Футбол заключается не в голах, а в наборе очков»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дополнил свою фразу про то, что футбол заключается не в голах. Суть в другом.

    «Футбол заключается в забитии голов, что ли? В наборе очков футбол заключается», – сказал Евсеев в эфире ютуб-канала «Sports Интервью», играя в футбол на любительском поле.

    • Больше всего матчей в карьере Евсеев провел за «Локомотив» (2000-2006 годы).
    • Он 6 раз становился чемпионом России.
    • Евсеев с осени не работает в футболе.

    Евсеев: «После поражения от «Милана» в 2003 году обиделся и на следующий день купил Land Cruiser 100»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      AS Roma Ultras 4 минуты назад

      а если плей офф? так какой смысл?:D

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      Рейтинг: +2337

      a_who 8 минут назад

      Браво Вадим ! Важнее всего результат.

      0
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      Рейтинг: +5149

      порт 22 минуты назад

      Почти год додумывал своё высказывание.

      0
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      Рейтинг: +1463

      Play 1 час назад

      Да знаем мы твой подход к футболу, потому ты, слава Богу, уже и не тренируешь.

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