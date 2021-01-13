Мирзов: «Были люди, которые не хотели видеть Кононова в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», рассказал о своем отношении к экс-главному тренеру московской команды Олегу Кононову.

«Олегу Георгичу, как и всем людям, нужно доверие. В «Спартаке» он 24 часа жил футболом, переживал за всех ребят, хотел поставить спартаковский футбол. Но ему не дали поработать. А если бы дали – у него бы получилось сто процентов.

Просто были люди, которые не хотели видеть его в «Спартаке». Я это знаю, но не буду говорить, кто это», – сказал Мирзов.