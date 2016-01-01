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    Мирзов: «Были люди, которые не хотели видеть Кононова в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», рассказал о своем отношении к экс-главному тренеру московской команды Олегу Кононову.

    «Олегу Георгичу, как и всем людям, нужно доверие. В «Спартаке» он 24 часа жил футболом, переживал за всех ребят, хотел поставить спартаковский футбол. Но ему не дали поработать. А если бы дали – у него бы получилось сто процентов.

    Просто были люди, которые не хотели видеть его в «Спартаке». Я это знаю, но не буду говорить, кто это», – сказал Мирзов.

    • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го.
    • При нем команда заняла пятое место в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5621

      серега кашин 11 минут назад

      и онт правильно делали что не хртели его видеть

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      Рейтинг: +9981

      ilichkadr 18 минут назад

      "были люди, которые не хотели видеть его в «Спартаке»"
      Ежику понятно, что это были люди, приближенные к клубу. Очевидно, что это завистливые люди, жаждавшие на халяву иметь кусок пирога, но оставаться безучастными ко всему происходящему в клубе.
      P.S. За всё "болеть" и ни за что не отвечать предел мечтаний бездельника!

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      Рейтинг: +7674

      Литейный4 23 минуты назад

      Пиджак у свиней хоть выглядел цивильно в отличии от нынешнего психа в тренеках, бегающего, прыгающего и орущего у кромки поля. Гыгыгы

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