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  • Мирзов: «Были люди, которые не хотели видеть Кононова в «Спартаке»

Мирзов: «Были люди, которые не хотели видеть Кононова в «Спартаке»

13 января 2021, 11:20
4

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», рассказал о своем отношении к экс-главному тренеру московской команды Олегу Кононову.

«Олегу Георгичу, как и всем людям, нужно доверие. В «Спартаке» он 24 часа жил футболом, переживал за всех ребят, хотел поставить спартаковский футбол. Но ему не дали поработать. А если бы дали – у него бы получилось сто процентов.

Просто были люди, которые не хотели видеть его в «Спартаке». Я это знаю, но не буду говорить, кто это», – сказал Мирзов.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го.
  • При нем команда заняла пятое место в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мирзов Резиуан Кононов Олег
Комментарии (4)
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ilichkadr
1610528480
"были люди, которые не хотели видеть его в «Спартаке»" Ежику понятно, что это были люди, приближенные к клубу. Очевидно, что это завистливые люди, жаждавшие на халяву иметь кусок пирога, но оставаться безучастными ко всему происходящему в клубе. P.S. За всё "болеть" и ни за что не отвечать предел мечтаний бездельника!
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серега кашин
1610528872
и онт правильно делали что не хртели его видеть
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NewLife
1610531188
"Просто были люди, которые не хотели видеть его в «Спартаке». Я это знаю, но не буду говорить, кто это" В чем смысл публикации этого опуса, если он содержит ноль информации? Получается, что Мирзов либо врет, либо трус. Обмен такими аргументами всегда приводит к побоищам.
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