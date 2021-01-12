Только один раз при системе «осень-весна» лидер РПЛ перед зимней паузой не становился чемпионом

«Зенит» лидирует в РПЛ. Согласно статистике, команда должна сохранить первую строчку и стать чемпионом.
Дело в том, что при системе «осень-весна» (с сезона-2011/12) лидер РПЛ к зимней паузе только один раз не становился чемпионом. Было это как раз с «Зенитом» в сезоне-2013/14, когда на финишном отрезке петербуржцев обогнал ЦСКА.
- Отрыв «Зенита» от 2-го места, которое занимает ЦСКА, сейчас составляет 4 очка.
- Обе команды зимой вылетели из еврокубков.
- Турнир возобновится в феврале.
Источник: Бомбардир.ру