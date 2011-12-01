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    Только один раз при системе «осень-весна» лидер РПЛ перед зимней паузой не становился чемпионом

    «Зенит» лидирует в РПЛ. Согласно статистике, команда должна сохранить первую строчку и стать чемпионом.

    Дело в том, что при системе «осень-весна» (с сезона-2011/12) лидер РПЛ к зимней паузе только один раз не становился чемпионом. Было это как раз с «Зенитом» в сезоне-2013/14, когда на финишном отрезке петербуржцев обогнал ЦСКА.

    • Отрыв «Зенита» от 2-го места, которое занимает ЦСКА, сейчас составляет 4 очка.
    • Обе команды зимой вылетели из еврокубков.
    • Турнир возобновится в феврале.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18745

      bset 1 час назад

      Спасибо Динамо, которое пинка нам дало после паузы

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