Юрий Соловьев: «Новый директор «Динамо» Пивоваров – высококвалифицированный специалист, признанный в Европе»

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев оценил назначение на пост генерального директора клуба Павла Пивоварова. Он обратил внимание на европейское признание Пивоварова.

«Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлеченности. Пивоваров – специалист очень высокой квалификации, признанный как в нашей стране, так и в Европе. У него богатый отраслевой опыт, многолетний стаж работы в самых авторитетных мировых спортивных институтах, среди которых, например, Ассоциация европейских клубов, Палата по разрешению споров ФИФА и РФС и спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Считаю, что компетенции и управленческие навыки Павла Пивоварова помогут в развитии эффективных механизмов операционного управления клубом и достижении поставленных руководством целей. Для нас это очевидное усиление. В том числе, для формирования долгосрочной стратегии развития «Динамо» как успешного европейского клуба», – сказал Соловьев.