Форвард «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит». Он не хочет переезжать в Россию

Нападающий «Гремио» Пепе не перейдет в «Зенит», сообщает журналист Рафаэл Пфайффер.
Футболист не хочет переезжать в Россию и останется в «Гремио» до конца сезона. Также известно, что бразильский клуб не получал предложения по Пепе от «Порту».
- Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Гремио» 20 миллионов евро за 23-летнего форварда.
- Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
- Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Рафаэла Пфайффера
Бразильский спортивный журналист. Аудитория в твиттере – более 20 тысяч читателей.