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  • Форвард «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит». Он не хочет переезжать в Россию

Форвард «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит». Он не хочет переезжать в Россию

12 января 2021, 10:47
6

Нападающий «Гремио» Пепе не перейдет в «Зенит», сообщает журналист Рафаэл Пфайффер.

Футболист не хочет переезжать в Россию и останется в «Гремио» до конца сезона. Также известно, что бразильский клуб не получал предложения по Пепе от «Порту».

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Гремио» 20 миллионов евро за 23-летнего форварда.
  • Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
  • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

Источник: твиттер журналиста Рафаэла Пфайффера

Бразильский спортивный журналист. Аудитория в твиттере – более 20 тысяч читателей.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Гремио Зенит
Комментарии (6)
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серега кашин
1610440250
ждет золотого предложения в итоге останется у разбитого корыта
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spam2009
1610443809
Лучше быть ноунеймом в Бразили чем бомжом в Бомжебурге
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Вомбат
1610447066
Голимое вранье иностранных журналистов. Почти никто их них не знает, что в России лимит на легионеров, а те единицы, которые знают, пишут, что игрока такого-то берут на место Дриусси, который скоро уйдет свободным агентом. Дело в том, что на Трансфермаркте указан неверный срок контракта последнего -- вместо января 2022 написан июнь 2021. Кокретное вранье насчет приглашения Пепе и де Пауля было опровергнуто Медведевым 2 недели назад. А вы, если хотите знать, кого действительно собирался или собирается пригласить Зенит, Спартак или ЦСКА, читайте бобсоккер. Там на кадровые темы регулярно пишут люди, близкие к этим клубам.
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vladimir-7
1610448351
Пепе для себя выяснил, что Зенит, это назначенный чемпион России, но чтобы не обижать никого, он сослался на отсутствие желания переехать в Россию, например, из-за холодного климата.
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Hektor 84
1610470625
Фсей стране пох куда он перейдет. Лишь бы газ не дорожал. Бомжам этого не понять. А парень если хочет через пару лет перейти в топ клуб лучше перейти в Порту. Там и климат для него подходящий и нет языкового барьера.
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