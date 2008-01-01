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    Форвард «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит». Он не хочет переезжать в Россию

    Нападающий «Гремио» Пепе не перейдет в «Зенит», сообщает журналист Рафаэл Пфайффер.

    Футболист не хочет переезжать в Россию и останется в «Гремио» до конца сезона. Также известно, что бразильский клуб не получал предложения по Пепе от «Порту».

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Гремио» 20 миллионов евро за 23-летнего форварда.
    • Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
    • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

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    Источник: твиттер журналиста Рафаэла Пфайффера

    Бразильский спортивный журналист. Аудитория в твиттере – более 20 тысяч читателей.

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