Форвард «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит». Он не хочет переезжать в Россию

Нападающий «Гремио» Пепе не перейдет в «Зенит», сообщает журналист Рафаэл Пфайффер.

Футболист не хочет переезжать в Россию и останется в «Гремио» до конца сезона. Также известно, что бразильский клуб не получал предложения по Пепе от «Порту».