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    «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» и другие результаты жеребьевки Кубка Англии

    Завершилась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии турнира пройдут в период с 22 по 25 января.

    «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

    «Челтенхэм» – «Манчестер Сити»

    «Борнмут» – «Кроули»

    «Суонси» – «Ноттингем Форест»

    «Саутгемптон» / «Шрусбери» – «Арсенал»

    «Барнсли» – «Норвич»

    «Чорли» – «Вулверхэмптон»

    «Миллуолл» – «Бристоль Сити»

    «Брайтон» – «Блэкпул»

    «Уиком» – «Тоттенхэм»

    «Фулхэм» – «Бернли»

    «Шеффилд Юнайтед» – «Плимут»

    «Челси» – «Лутон»

    «Стокпорт» / «Вест Хэм» – «Донкастер»

    «Брентфорд» – «Лестер»

    «Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей»

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    Источник: Твиттер Кубка Англии

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    Сегодня, 22:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4264

      Cleaner 17 минут назад

      Вот ведь жребий! Свел «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» в 1/16-й! А ведь могли бы и в финале встретиться.

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