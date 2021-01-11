«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» и другие результаты жеребьевки Кубка Англии

Завершилась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии турнира пройдут в период с 22 по 25 января.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

«Челтенхэм» – «Манчестер Сити»

«Борнмут» – «Кроули»

«Суонси» – «Ноттингем Форест»

«Саутгемптон» / «Шрусбери» – «Арсенал»

«Барнсли» – «Норвич»

«Чорли» – «Вулверхэмптон»

«Миллуолл» – «Бристоль Сити»

«Брайтон» – «Блэкпул»

«Уиком» – «Тоттенхэм»

«Фулхэм» – «Бернли»

«Шеффилд Юнайтед» – «Плимут»

«Челси» – «Лутон»

«Стокпорт» / «Вест Хэм» – «Донкастер»

«Брентфорд» – «Лестер»

«Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей»