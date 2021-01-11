«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» и другие результаты жеребьевки Кубка Англии

Завершилась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии турнира пройдут в период с 22 по 25 января.
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
«Челтенхэм» – «Манчестер Сити»
«Борнмут» – «Кроули»
«Суонси» – «Ноттингем Форест»
«Саутгемптон» / «Шрусбери» – «Арсенал»
«Барнсли» – «Норвич»
«Чорли» – «Вулверхэмптон»
«Миллуолл» – «Бристоль Сити»
«Брайтон» – «Блэкпул»
«Уиком» – «Тоттенхэм»
«Фулхэм» – «Бернли»
«Шеффилд Юнайтед» – «Плимут»
«Челси» – «Лутон»
«Стокпорт» / «Вест Хэм» – «Донкастер»
«Брентфорд» – «Лестер»
«Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей»
Источник: Твиттер Кубка Англии