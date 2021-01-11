Безуглов: «Все клубы – за вакцинацию, как и большинство футболистов. Черчесов отнесся позитивно»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал об отношении футболистов и клубов к возможной вакцинации от коронавируса.

«Вопрос возможной вакцинации прорабатывался с первых дней пандемии. И, как только появилась такая возможность – с помощью ФМБА и Минспорта приступить к практической реализации, мы это сделали.

Как отнeсся Черчесов? Позитивно. Сборная теряла важнейших игроков во время осенних матчей как раз из-за ковида, и главный тренер как никто другой знает, насколько важна вакцинация как с точки зрения сохранения здоровья, так и должной физической формы кандидатов в сборную.

Все клубы – за, так же, как и большинство футболистов. Многие из них переболели, и у них сохраняется достаточно высокий титр антител. За этими ребятами вместе с клубными врачами мы будем осуществлять дополнительный мониторинг и решать вопрос о возможной вакцинации ближе к весне.

Помимо футболистов, как только представится возможность, будут вакцинированы и члены тренерских и административных штабов сборных команд», – приводит слова Безуглова «Чемпионат».

Ранее в РФС сообщили, что возможна вакцинация футболистов как основной сборной, так и молодeжной.

В марте российская сборная стартует в отборочном турнире ЧМ-2022.

Безуглов – о вакцине для игроков сборной России: «Вероятнее всего, это будет «Спутник V»