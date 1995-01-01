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    Главный тренер «Бернли»: «Лучше направлять деньги на разработку вакцины, чем сдавать постоянные тесты»

    Главный тренер «Бернли» Шон Дайч считает, что клубы АПЛ должны тратить деньги на вакцинацию игроков.

    «Я думаю, что вакцинация – путь вперед для футбола. Лучше направлять деньги Национальной службе здравоохранения Великобритании для разработки вакцины, чем сдавать постоянные тесты на коронавирус.

    Было бы логичнее направить средства, используемые для тестирования, на вакцину», – сказал Дайч.

    • За неделю с 28 декабря по 3 января было обнаружено 40 случаев заражения среди игроков и сотрудников клубов.
    • Это рекордное количество заражений в этом сезоне АПЛ.

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    Источник: Sky Sports

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