Главный тренер «Бернли»: «Лучше направлять деньги на разработку вакцины, чем сдавать постоянные тесты»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч считает, что клубы АПЛ должны тратить деньги на вакцинацию игроков.

«Я думаю, что вакцинация – путь вперед для футбола. Лучше направлять деньги Национальной службе здравоохранения Великобритании для разработки вакцины, чем сдавать постоянные тесты на коронавирус.

Было бы логичнее направить средства, используемые для тестирования, на вакцину», – сказал Дайч.