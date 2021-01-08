Главный тренер «Бернли»: «Лучше направлять деньги на разработку вакцины, чем сдавать постоянные тесты»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч считает, что клубы АПЛ должны тратить деньги на вакцинацию игроков.
«Я думаю, что вакцинация – путь вперед для футбола. Лучше направлять деньги Национальной службе здравоохранения Великобритании для разработки вакцины, чем сдавать постоянные тесты на коронавирус.
Было бы логичнее направить средства, используемые для тестирования, на вакцину», – сказал Дайч.
- За неделю с 28 декабря по 3 января было обнаружено 40 случаев заражения среди игроков и сотрудников клубов.
- Это рекордное количество заражений в этом сезоне АПЛ.
Источник: Sky Sports