«Спартак» и «Зенит» могут провести товарищеский матч в Дубае

По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» и «Зенит» хотят организовать товарищеский матч в ходе подготовки к весенней части сезона.

Игра состоится в начале февраля, если петербуржцы проведут в Дубае второй зимний сбор. Первый сбор «Зенита» пройдет в Дубае с 15 по 27 января. Второй сбор команда Сергея Семака может провести в ОАЭ или в Турции. «Спартак» запланировал в ОАЭ два первых сбора — с 14 по 24 января и с 28 января по 8 февраля.