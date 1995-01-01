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    Де Брюйне: «За последний месяц уровень «Сити» вырос. В начале сезона было много проблем»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о состоянии команды и оценил ситуацию в АПЛ.

    «В начале сезона у нас было много проблем, травм, не было предсезонной подготовки. Мы не были готовы к сезону ментально и физически.

    За последний месяц восстановились несколько игроков, и наш уровень вырос – мы выиграли несколько матчей и поднялись в турнирной таблице.

    У нас еще восемь игр в январе. Думаю, будет непросто, но мы готовы к битве», – сказал Де Брюйне.

    • «Манчестер Сити» идет на пятом месте в АПЛ, имея две игры в запасе.

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    Источник: Goal.com

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