Де Брюйне: «За последний месяц уровень «Сити» вырос. В начале сезона было много проблем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о состоянии команды и оценил ситуацию в АПЛ.

«В начале сезона у нас было много проблем, травм, не было предсезонной подготовки. Мы не были готовы к сезону ментально и физически.

За последний месяц восстановились несколько игроков, и наш уровень вырос – мы выиграли несколько матчей и поднялись в турнирной таблице.

У нас еще восемь игр в январе. Думаю, будет непросто, но мы готовы к битве», – сказал Де Брюйне.