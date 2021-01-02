АПЛ запретила «Манчестер Сити» раскрывать имена игроков, заболевших коронавирусом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о запрете от Премьер-лиги касательно разглашения имен футболистов, заразившихся COVID-19.

«АПЛ сказала нам не раскрывать имена игроков, сдавших положительные тесты на коронавирус. Возможно, это связано с защитой личных данных. Впрочем, завтра вы увидите состав на матч с «Челси» и отсутствие в нем трех важных футболистов. Тогда вы все узнаете, но сейчас я не могу вам ничего сказать», – сказал Гвардиола.

Матч «Челси» – «Манчестер Сити» состоится 3 января в 19:30 по московскому времени.

Из-за вспышки коронавируса в команде Гвардиолы была перенесена их последняя игра с «Эвертоном».

Гвардиола: «Пять футболистов «Манчестер Сити» не смогут сыграть с «Челси» из-за коронавируса»