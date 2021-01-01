Гвардиола: «Пять футболистов «Манчестер Сити» не смогут сыграть с «Челси» из-за коронавируса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не все футболисты будут доступны для матча 17-го тура АПЛ против «Челси». Причина – коронавирусные ограничения.
«Сейчас пять наших игроков изолированы на десять дней, они не выступят в матче. Для трех человек это повторное заражение», – сказал испанец.
- Из-за вспышки коронавируса в «Манчестер Сити» был перенесен их последний матч с «Эвертоном».
- Встреча с «Челси» состоится 3 января.
- У команд одинаковое количество очков – по 26.
Источник: Sky Sports