Гвардиола: «Пять футболистов «Манчестер Сити» не смогут сыграть с «Челси» из-за коронавируса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не все футболисты будут доступны для матча 17-го тура АПЛ против «Челси». Причина – коронавирусные ограничения.

«Сейчас пять наших игроков изолированы на десять дней, они не выступят в матче. Для трех человек это повторное заражение», – сказал испанец.