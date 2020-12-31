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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» и догнал «Ливерпуль»

    «Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» в матче 17-го тура АПЛ.

    Победный гол на 61-й минуте с пенальти забил Бруну Фернандеш. Это его 19-й гол в 30 стартовых матчах АПЛ. Лучше за «Юнайтед» в Премьер-лиге дебютировал только Рууд ван Нистелрой – у него 22 гола в 30 играх.

    Победа над «Астон Виллой» позволила «МЮ» догнать «Ливерпуль» в турнирной таблице. Команды делят первую строчку, набрав по 33 очка.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марсьяль, 40; 1:1 – Траоре, 58; 2:1 – Фернандеш (с пенальти), 61.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43905

      portero 4 часа назад

      МЮ свободен от ЛЧ может и побороться за АПЛ....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -650

      СуперПАВ9 > portero 2 часа назад

      Вы все барселонские мозги пропили? МЮ играет в еврокубках

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