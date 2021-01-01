Дзюба: «Давайте забудем этот непростой уходящий год и с улыбкой посмотрим в будущее»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил болельщиков с Новым годом, записав видеообращение в инстаграме.

«Всем привет! Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать вам всем здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, родных. Это самое важное.

Всем – прекрасно отметить Новый год! Мне кажется, это лучший праздник, который вообще существует. Надеюсь, все проведут как можно больше времени со своими родными, близкими, родителями, детьми, и насладятся полностью этим мгновением, этим волшебством.

Давайте скорее забудем этот непростой уходящий год и будем позитивно смотреть в будущее – с улыбкой и дружелюбием. Всех вас еще раз с наступающим Новым годом! Ура, ура, ура! Хорошо отметить!» – сказал Дзюба.

В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 мячей. Он делит первое место в списке бомбардиров с одноклубником Сердаром Азмуном .

. Дзюба – второй в списке самых популярных спортсменов 2020 года по версии россиян.