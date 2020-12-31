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    Дзюба: «Давайте забудем этот непростой уходящий год и с улыбкой посмотрим в будущее»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил болельщиков с Новым годом, записав видеообращение в инстаграме.

    «Всем привет! Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать вам всем здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, родных. Это самое важное.

    Всем – прекрасно отметить Новый год! Мне кажется, это лучший праздник, который вообще существует. Надеюсь, все проведут как можно больше времени со своими родными, близкими, родителями, детьми, и насладятся полностью этим мгновением, этим волшебством.

    Давайте скорее забудем этот непростой уходящий год и будем позитивно смотреть в будущее – с улыбкой и дружелюбием. Всех вас еще раз с наступающим Новым годом! Ура, ура, ура! Хорошо отметить!» – сказал Дзюба.

    • В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 мячей. Он делит первое место в списке бомбардиров с одноклубником Сердаром Азмуном.
    • Дзюба – второй в списке самых популярных спортсменов 2020 года по версии россиян.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    01.01.2021 19:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +917

      Max Bobr 2 часа назад

      Дрочуна Дзюбу забыть сложно))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7214

      Hektor 84 3 часа назад

      Ну тебя то с х... в руке и телефоном в жопе забыть не просто!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19658

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Народ не знающий своего прошлого, не имеет будущего. М.В.Ломоносов. ( Кстати, закончил свою жизнь в Петербурге.)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5204

      житель СПб 4 часа назад

      Ну и что - хорошее поздравление! С праздником, Артем!

      0
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      Рейтинг: +4536

      Puddle 4 часа назад

      Хряки, ау! Срочно бомбить и писать массу оскорблений в его адрес, вспоминая ролик!

      0
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      Рейтинг: -490

      alarm_иг > Puddle 1 час назад

      Ну ты, видимо, вспоминая ролик, весело подрачиваешь. Гыгы

      0
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      Рейтинг: +4536

      Puddle > alarm_иг 1 час назад

      Нет, я ссу тебе на рыло и приговариваю: Гы-гы-гы!

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