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  • Дзюба: «Давайте забудем этот непростой уходящий год и с улыбкой посмотрим в будущее»

Дзюба: «Давайте забудем этот непростой уходящий год и с улыбкой посмотрим в будущее»

1 января 2021, 19:48
19

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил болельщиков с Новым годом, записав видеообращение в инстаграме.

«Всем привет! Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать вам всем здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, родных. Это самое важное.

Всем – прекрасно отметить Новый год! Мне кажется, это лучший праздник, который вообще существует. Надеюсь, все проведут как можно больше времени со своими родными, близкими, родителями, детьми, и насладятся полностью этим мгновением, этим волшебством.

Давайте скорее забудем этот непростой уходящий год и будем позитивно смотреть в будущее – с улыбкой и дружелюбием. Всех вас еще раз с наступающим Новым годом! Ура, ура, ура! Хорошо отметить!» – сказал Дзюба.

  • В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 мячей. Он делит первое место в списке бомбардиров с одноклубником Сердаром Азмуном.
  • Дзюба – второй в списке самых популярных спортсменов 2020 года по версии россиян.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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житель СПб
1609521044
Ну и что - хорошее поздравление! С праздником, Артем!
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DOCTOR PENALTY
1609523607
Народ не знающий своего прошлого, не имеет будущего. М.В.Ломоносов. ( Кстати, закончил свою жизнь в Петербурге.)
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Hektor 84
1609523747
Ну тебя то с х... в руке и телефоном в жопе забыть не просто!!!
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Max Bobr
1609526428
Дрочуна Дзюбу забыть сложно))
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SanInstructor
1609568003
Дзюба: «Давайте забудем этот непростой уходящий год и с улыбкой посмотрим на руку»
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Ганнибал Лектор
1609579294
Хватит позорить Зенит - двигайся к мечте - вали в АПЛ, если ты там кому-то нужен
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petrucho-spb
1609590336
Спасибо, конечно лучше забыть, хотя вряд ли получится, но двигаемся вперёд и говорим о настоящем и хорошем. Всех с Новым годом болельщики!!!!!
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sochi-2013
1609603111
НУ НЕ СМОТРЕЛ Я этот "шедевр", и мысли посмотреть не возникло, но вижу, что любителей жанра полным- полно! Извращенцы! Думаю, что девочкам (обоего пола), наверное, может ЭТО понравиться. кто из них первым минусом отметится?
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Kollljan
1609606017
Как же плющит хряков от последнего матча с Зенитом! Вот где было показательное порево хряков! Особенно последний издевательский гол Дзюбы!
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polt
1609606169
От вашего футбола блевать хочется, а не с улыбкой смотреть в будущее.
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