ВЦИОМ: Дзюба – второй в списке самых популярных спортсменов 2020 года

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал одним из самым популярных спортсменов года в России согласно опросу ВЦИОМ.

«В рейтинге спортсменов первые места занимают боец Хабиб Нурмагомедов (10%), футболист Артем Дзюба (8%), теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова (по 2% соответственно)», – говорится в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.