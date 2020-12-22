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  • ВЦИОМ: Дзюба – второй в списке самых популярных спортсменов 2020 года

ВЦИОМ: Дзюба – второй в списке самых популярных спортсменов 2020 года

22 декабря 2020, 14:20
26

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал одним из самым популярных спортсменов года в России согласно опросу ВЦИОМ.

«В рейтинге спортсменов первые места занимают боец Хабиб Нурмагомедов (10%), футболист Артем Дзюба (8%), теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова (по 2% соответственно)», – говорится в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.

  • Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
  • Его «Зенит» лидирует в таблице.
  • Вопрос про Дзюбу задали президенту России Владимиру Путину.

Источник: сайт ВЦИОМ
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (26)
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AZ
1608636800
бибип самый популярный спортсмен России ??? Это тоже самое, как исполнитель года - Моргенштерн...
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NewLife
1608637278
Еще парочка интимных видео, и он вне конкуренции.
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Sanches65
1608637642
Главное дебилы заднеприводные этому верят.
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55together
1608639555
ВЦИОМ за онанизм! Бедненькие.... По-другому не могут...
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55together
1608639623
До чего дожил! Вот же шь сволочи!
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Кирпичный
1608640863
Рад за наше общество, все таки бойцы популярней дрочил.
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BRO_football
1608643383
Да знаем мы благодаря каким событиям этот рукоблуд обрёл свою популярность в этом году. Уж явно не спортивным, в отличие от других спортсменов из этого рейтинга.
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kliker
1608645321
А если бы ДзюПо на Невском голым с Азмуном трахался, вообще бы на первом месте был по популярностии-обсуждаемости.
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yarik1_78
1608647415
Зато первый в дрочке.
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Сильвербой
1608651375
Артем, надо бы повторить, видимо не все посмотрели!!!
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