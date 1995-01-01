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    ВЦИОМ: Дзюба – второй в списке самых популярных спортсменов 2020 года

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал одним из самым популярных спортсменов года в России согласно опросу ВЦИОМ.

    «В рейтинге спортсменов первые места занимают боец Хабиб Нурмагомедов (10%), футболист Артем Дзюба (8%), теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова (по 2% соответственно)», – говорится в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.

    • Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
    • Его «Зенит» лидирует в таблице.
    • Вопрос про Дзюбу задали президенту России Владимиру Путину.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт ВЦИОМ

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии25
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      Рейтинг: +394

      kliker 25 секунд назад

      А если бы ДзюПо на Невском голым с Азмуном трахался, вообще бы на первом месте был по популярностии-обсуждаемости.

      0
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      Рейтинг: +1391

      ySS 13 минут назад

      Много раз читал про различные опросы.
      Встретить живого участника этих опросов надежду потерял.
      Может из виртуальных кого-то спрашивали, отзовитесь?)

      0
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      Рейтинг: +9098

      BRO_football 32 минуты назад

      Да знаем мы благодаря каким событиям этот рукоблуд обрёл свою популярность в этом году. Уж явно не спортивным, в отличие от других спортсменов из этого рейтинга.

      0
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      Рейтинг: +433

      SuperNils 33 минуты назад

      ну мы-то знаем, почему...

      0
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      Рейтинг: +1957

      alll-333 55 минут назад

      Ну это 24%, а остальные 76 кто?

      0
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      Рейтинг: +1572

      altezzik 1 час назад

      Популярный - не значит лучший. Это надо понимать. Популярный по скандалам. Но не по игре.

      2
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      Рейтинг: +603

      Кирпичный 1 час назад

      Рад за наше общество, все таки бойцы популярней дрочил.

      2
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      Рейтинг: +156

      55together 1 час назад

      До чего дожил! Вот же шь сволочи!

      4
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      Рейтинг: +156

      55together 1 час назад

      ВЦИОМ за онанизм! Бедненькие.... По-другому не могут...

      5
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      Рейтинг: +7082

      Литейный4 1 час назад

      Дзюба стабилен. Регулярно свиньям закидывает голешники. Ежегодно передает приветы Федуну. Гыгыгы

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