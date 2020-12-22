ВЦИОМ: Дзюба – второй в списке самых популярных спортсменов 2020 года

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал одним из самым популярных спортсменов года в России согласно опросу ВЦИОМ.
«В рейтинге спортсменов первые места занимают боец Хабиб Нурмагомедов (10%), футболист Артем Дзюба (8%), теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова (по 2% соответственно)», – говорится в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.
- Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
- Его «Зенит» лидирует в таблице.
- Вопрос про Дзюбу задали президенту России Владимиру Путину.
Источник: сайт ВЦИОМ