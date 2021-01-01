Фернандеш – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в декабре

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посредством голосования выбрали лучшего игрока в декабре. Им стал полузащитник Бруну Фернандеш.

В последнем месяце года португалец провел восемь матчей, забил четыре гола, сделал столько же результативных пасов.

«Манчестер Юнайтед» с момента дебюта Фернандеша забил в АПЛ 61 гол. Португалец поучаствовал в более чем половине – в 32.

Фернандеша купили 29 января у «Спортинга» за 55 миллионов евро.

Манчестерцы сейчас идут в АПЛ 2-ми.

«Манчестер Юнайтед» – лидер по очкам в АПЛ с момента дебюта Фернандеша