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    Фернандеш – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в декабре

    Фанаты «Манчестер Юнайтед» посредством голосования выбрали лучшего игрока в декабре. Им стал полузащитник Бруну Фернандеш.

    В последнем месяце года португалец провел восемь матчей, забил четыре гола, сделал столько же результативных пасов.

    • «Манчестер Юнайтед» с момента дебюта Фернандеша забил в АПЛ 61 гол. Португалец поучаствовал в более чем половине – в 32.
    • Фернандеша купили 29 января у «Спортинга» за 55 миллионов евро.
    • Манчестерцы сейчас идут в АПЛ 2-ми.

    «Манчестер Юнайтед» – лидер по очкам в АПЛ с момента дебюта Фернандеша

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    Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1649

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Приобретение так приобретение, не Роналду конечно, но лучшее после КриРо

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