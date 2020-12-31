Леонченко: «2020 год запомнится очередными наградами «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Виктор Леонченко выступил с новогодним обращением к фанатам. Он сообщил о напряженной работе клуба.

«2020 год для всех нас получился достаточно сложным. Непростым он оказался и для футбольной команды. Игроки привыкали тренироваться и играть в новых условиях. Тем не менее, год запомнится очередными наградами «Локомотива».

Второе место в РПЛ – это уже войдет в историю. Команда играла в лучшем европейском турнире – Лиге чемпионов. Многие наши воспитанники получили неоценимый опыт, что позволит им выйти на новый уровень. Женская команда «Локомотива» завоевала Кубок России.

Я прекрасно понимаю количество вопросов, которые есть. Чтобы ответить на них, клуб сейчас напряженно работает. Я вникаю абсолютно во все нюансы», – заверил Леонченко.

Функционер получает в «Локомотиве» 3 миллиона рублей в месяц.

Леонченко до назначения в «Локомотив» работал функционером в клубе ФНЛ «Факел».

«Локомотив» в РПЛ идет 8-м.