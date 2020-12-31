Леонченко: «2020 год запомнится очередными наградами «Локомотива»

2020 год запомнился только проклятьями в адрес хохла и грызуна, и их деятельностью, направленной на развал Локомотива.
Генеральный директор «Локомотива» Виктор Леонченко выступил с новогодним обращением к фанатам. Он сообщил о напряженной работе клуба.
«2020 год для всех нас получился достаточно сложным. Непростым он оказался и для футбольной команды. Игроки привыкали тренироваться и играть в новых условиях. Тем не менее, год запомнится очередными наградами «Локомотива».
Второе место в РПЛ – это уже войдет в историю. Команда играла в лучшем европейском турнире – Лиге чемпионов. Многие наши воспитанники получили неоценимый опыт, что позволит им выйти на новый уровень. Женская команда «Локомотива» завоевала Кубок России.
Я прекрасно понимаю количество вопросов, которые есть. Чтобы ответить на них, клуб сейчас напряженно работает. Я вникаю абсолютно во все нюансы», – заверил Леонченко.
- Функционер получает в «Локомотиве» 3 миллиона рублей в месяц.
- Леонченко до назначения в «Локомотив» работал функционером в клубе ФНЛ «Факел».
- «Локомотив» в РПЛ идет 8-м.
«Без поддержки болельщиков невозможно развитие и успешное выступление команды. Ждeм вас на нашем стадионе и на других аренах России в наступающем году!»Новогоднее поздравление генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко. pic.twitter.com/nxZueXGDKY— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 31, 2020