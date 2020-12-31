Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Леонченко: «2020 год запомнится очередными наградами «Локомотива»

    Генеральный директор «Локомотива» Виктор Леонченко выступил с новогодним обращением к фанатам. Он сообщил о напряженной работе клуба.

    «2020 год для всех нас получился достаточно сложным. Непростым он оказался и для футбольной команды. Игроки привыкали тренироваться и играть в новых условиях. Тем не менее, год запомнится очередными наградами «Локомотива».

    Второе место в РПЛ – это уже войдет в историю. Команда играла в лучшем европейском турнире – Лиге чемпионов. Многие наши воспитанники получили неоценимый опыт, что позволит им выйти на новый уровень. Женская команда «Локомотива» завоевала Кубок России.

    Я прекрасно понимаю количество вопросов, которые есть. Чтобы ответить на них, клуб сейчас напряженно работает. Я вникаю абсолютно во все нюансы», – заверил Леонченко.

    • Функционер получает в «Локомотиве» 3 миллиона рублей в месяц.
    • Леонченко до назначения в «Локомотив» работал функционером в клубе ФНЛ «Факел».
    • «Локомотив» в РПЛ идет 8-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:20
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2088

      PAREVG. 3 часа назад

      2020 год запомнился только проклятьями в адрес хохла и грызуна, и их деятельностью, направленной на развал Локомотива.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1349

      фанат джигурды > PAREVG. 42 минуты назад

      Кто-то входит в историю победой в чемпионате и кубке, а кто-то антирекордами, дырявой обороной, присвоением чужих медалей и тупыми под копирку отмазками.


      С Наступающим!!!
      Будем надеяться на лучшее!!
      Смущает, правда, торпедовское прошлое некоторых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4139

      Cleaner 4 часа назад

      2020 год запомнится развалом «Локомотива» с целью попилить бюджет. Теперь Локо без наград на долгие годы...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1535

      acor94 > Cleaner 2 часа назад

      это же хорошо, слишком много московских команд в лиге. пусть провинция поднимается

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81684
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru