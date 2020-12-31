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  • Леонченко: «2020 год запомнится очередными наградами «Локомотива»

Леонченко: «2020 год запомнится очередными наградами «Локомотива»

31 декабря 2020, 14:20
4

Генеральный директор «Локомотива» Виктор Леонченко выступил с новогодним обращением к фанатам. Он сообщил о напряженной работе клуба.

«2020 год для всех нас получился достаточно сложным. Непростым он оказался и для футбольной команды. Игроки привыкали тренироваться и играть в новых условиях. Тем не менее, год запомнится очередными наградами «Локомотива».

Второе место в РПЛ – это уже войдет в историю. Команда играла в лучшем европейском турнире – Лиге чемпионов. Многие наши воспитанники получили неоценимый опыт, что позволит им выйти на новый уровень. Женская команда «Локомотива» завоевала Кубок России.

Я прекрасно понимаю количество вопросов, которые есть. Чтобы ответить на них, клуб сейчас напряженно работает. Я вникаю абсолютно во все нюансы», – заверил Леонченко.

  • Функционер получает в «Локомотиве» 3 миллиона рублей в месяц.
  • Леонченко до назначения в «Локомотив» работал функционером в клубе ФНЛ «Факел».
  • «Локомотив» в РПЛ идет 8-м.
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Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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PAREVG.
1609418578
2020 год запомнился только проклятьями в адрес хохла и грызуна, и их деятельностью, направленной на развал Локомотива.
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nemolod
1609445267
Еще как запомнились-того,благодаря кому эти награды во многом обязаны - просто тихо "ушли" в связи с окончанием контракта!
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