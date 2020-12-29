Федотов: «В «Сочи» моментов, чтобы Кокорин был аморфный, не возникало. Саня был всегда мотивирован»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением об игре форварда «Спартака» Александра Кокорина за сочинскую команду.

«У нас таких моментов, чтобы Саня был какой-то аморфный, не готовый к тренировке, не возникало. В «Сочи», надо отдать ему должное, он был всегда мотивирован. Ни разу не возникло эпизода, когда бы его приходилось подгонять. Ни в тренировках, ни в играх», – сказал Федотов.