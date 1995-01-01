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    Федотов: «В «Сочи» моментов, чтобы Кокорин был аморфный, не возникало. Саня был всегда мотивирован»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением об игре форварда «Спартака» Александра Кокорина за сочинскую команду.

    «У нас таких моментов, чтобы Саня был какой-то аморфный, не готовый к тренировке, не возникало. В «Сочи», надо отдать ему должное, он был всегда мотивирован. Ни разу не возникло эпизода, когда бы его приходилось подгонять. Ни в тренировках, ни в играх», – сказал Федотов.

    • Кокорин провeл в «Сочи» вторую часть прошлого сезона на правах аренды.
    • Нападающий провел десять матчей, забил семь голов и сделал три ассиста.
    • По информации «РБ-Спорт», «Спартак» готов продать 29-летнего футболиста в другой российский клуб за 5 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2478

      sobaka120982 30 минут назад

      )))) а зачем условно Сочи платить за него 5 Лямов если игрок будучи свободным агентом не подписал контракт, а сделал это со спартаком. А значит Спартаку и тянуть эту лямку с ведомостью.

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      Рейтинг: +9720

      paracetamol 1 час назад

      В свинарник Саня собирался, вот и был мотивированный!

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