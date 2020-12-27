Mirror: «Реал» намерен купить Фодена

Мадридский «Реал» готовится в 2021 году осуществить трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена. Испанцы следят за игроком в течение последних месяцев.

«Реал» надеется, что Фоден захочет сменить клуб ввиду недостатка игровой практики. С октября футболист ни разу не вышел в АПЛ в старте.