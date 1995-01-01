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    Mirror: «Реал» намерен купить Фодена

    Мадридский «Реал» готовится в 2021 году осуществить трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена. Испанцы следят за игроком в течение последних месяцев.

    «Реал» надеется, что Фоден захочет сменить клуб ввиду недостатка игровой практики. С октября футболист ни разу не вышел в АПЛ в старте.

    • Фоден в текущем сезоне провел 18 матчей, забил 5 голов, сделал 4 результативные передачи.
    • Контракт с манчестерцами действует до 2024 года.
    • Рынок оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

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    Источник: Mirror

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