Mirror: «Реал» намерен купить Фодена

Мадридский «Реал» готовится в 2021 году осуществить трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена. Испанцы следят за игроком в течение последних месяцев.
«Реал» надеется, что Фоден захочет сменить клуб ввиду недостатка игровой практики. С октября футболист ни разу не вышел в АПЛ в старте.
- Фоден в текущем сезоне провел 18 матчей, забил 5 голов, сделал 4 результативные передачи.
- Контракт с манчестерцами действует до 2024 года.
- Рынок оценивает футболиста в 60 миллионов евро.
Источник: Mirror