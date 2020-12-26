«Локомотив» объявил об уходе главы академии Кузьмичева

Руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев покинул занимаемый пост.

«ФК «Локомотив» благодарит Владимира Семeновича за вклад в развитие Академии и желает успехов во всех будущих начинаниях!» – говорится в заявлении на официальном сайте московского клуба.

По информации журналиста Ивана Карпова, решение о расторжении контракта с Кузьмичевым принял новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

Столичная команда по итогам 19 туров РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице.