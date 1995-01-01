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    «Локомотив» объявил об уходе главы академии Кузьмичева

    Руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев покинул занимаемый пост.

    «ФК «Локомотив» благодарит Владимира Семeновича за вклад в развитие Академии и желает успехов во всех будущих начинаниях!» – говорится в заявлении на официальном сайте московского клуба.

    По информации журналиста Ивана Карпова, решение о расторжении контракта с Кузьмичевым принял новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

    Столичная команда по итогам 19 туров РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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