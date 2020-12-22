«МЮ» и «Сити» контактировали с агентом Алабы по трансферу игрока

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжит карьеру в АПЛ.

По информации AS, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» готовы вступить в борьбу за игрока и уже контактировали с агентом австрийца Пини Захави.

Главным претендентом на футболиста считается «Реал», который, впрочем, пока не спешит с активными переговорами по трансферу из-за высоких требований Алабы – он хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год. Также его хотят видеть у себя «Барселона» и «ПСЖ».