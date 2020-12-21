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    «МЮ» и «Сити» контактировали с агентом Алабы по трансферу игрока

    Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжит карьеру в АПЛ.

    По информации AS, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» готовы вступить в борьбу за игрока и уже контактировали с агентом австрийца Пини Захави.

    Главным претендентом на футболиста считается «Реал», который, впрочем, пока не спешит с активными переговорами по трансферу из-за высоких требований Алабы – он хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год. Также его хотят видеть у себя «Барселона» и «ПСЖ».

    • Контракт Алабы с мюнхенцами заканчивается летом 2021 года.
    • Защитник признан игроком года в Австрии.
    • В этом сезоне он провел в Бундеслиге 12 матчей, забив один гол.

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    Источник: AS

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