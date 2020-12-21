Облак может перейти в «ПСЖ»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак находится в списке трансферных целей «ПСЖ», утверждает Daily Mail.

По информации источника, словенец хочет сменить команду, чтобы выигрывать больше трофеев, и парижане намерены этим воспользоваться.

Ранее 27-летний голкипер мог перейти в «Челси», но лондонский клуб отказался платить за него 120 миллионов евро.