Облак может перейти в «ПСЖ»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак находится в списке трансферных целей «ПСЖ», утверждает Daily Mail.
По информации источника, словенец хочет сменить команду, чтобы выигрывать больше трофеев, и парижане намерены этим воспользоваться.
Ранее 27-летний голкипер мог перейти в «Челси», но лондонский клуб отказался платить за него 120 миллионов евро.
- В текущем сезоне Облак провел за «Атлетико» 18 матчей и пропустил 13 голов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 90 миллионов евро.
Источник: Daily Mail