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    Облак может перейти в «ПСЖ»

    Вратарь «Атлетико» Ян Облак находится в списке трансферных целей «ПСЖ», утверждает Daily Mail.

    По информации источника, словенец хочет сменить команду, чтобы выигрывать больше трофеев, и парижане намерены этим воспользоваться.

    Ранее 27-летний голкипер мог перейти в «Челси», но лондонский клуб отказался платить за него 120 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Облак провел за «Атлетико» 18 матчей и пропустил 13 голов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 90 миллионов евро.

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    Источник: Daily Mail

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