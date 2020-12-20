Моуринью: «Считаю себя прекрасным примером хорошего поведения на бровке»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает себя эталоном поведения в технической зоне. По его словам, так было не всегда.
«Раньше я был примером плохого поведения на бровке, за что получал наказания. Сейчас же искренне считаю себя прекрасным примером хорошего поведения. В то же время вижу, как другие тренеры творят немыслимые вещи и не получают наказаний», – считает Моуринью.
- В 17:15 по Москве «Тоттенхэм» начнет матч против «Лестера».
- Лондонцы занимают 3-е место в АПЛ.
- Моуринью работает в команде с прошлого года.
Источник: Sky Sports