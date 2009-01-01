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    Моуринью: «Считаю себя прекрасным примером хорошего поведения на бровке»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает себя эталоном поведения в технической зоне. По его словам, так было не всегда.

    «Раньше я был примером плохого поведения на бровке, за что получал наказания. Сейчас же искренне считаю себя прекрасным примером хорошего поведения. В то же время вижу, как другие тренеры творят немыслимые вещи и не получают наказаний», – считает Моуринью.

    • В 17:15 по Москве «Тоттенхэм» начнет матч против «Лестера».
    • Лондонцы занимают 3-е место в АПЛ.
    • Моуринью работает в команде с прошлого года.

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    Источник: Sky Sports

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