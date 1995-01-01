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    Ориги может перейти из «Ливерпуля» в «Вулверхэмптон»

    Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    По информации The Athletic, клуб готов выслушать предложения по трансферу бельгийца. Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллионов фунтов.

    25-летний футболист находится в сфере интересов «Вулверхэмптона», который ищет замену получившему перелом черепа Раулю Хименесу.

    • Ориги в текущем сезоне провел за «Ливерпуль» семь матчей, забил один гол и сделал один ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: The Athletic

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