Ориги может перейти из «Ливерпуля» в «Вулверхэмптон»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации The Athletic, клуб готов выслушать предложения по трансферу бельгийца. Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллионов фунтов.

25-летний футболист находится в сфере интересов «Вулверхэмптона», который ищет замену получившему перелом черепа Раулю Хименесу.