Ориги может перейти из «Ливерпуля» в «Вулверхэмптон»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации The Athletic, клуб готов выслушать предложения по трансферу бельгийца. Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллионов фунтов.
25-летний футболист находится в сфере интересов «Вулверхэмптона», который ищет замену получившему перелом черепа Раулю Хименесу.
- Ориги в текущем сезоне провел за «Ливерпуль» семь матчей, забил один гол и сделал один ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: The Athletic