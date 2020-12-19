Глушаков – подписчику: «Позвоните Федуну, чтоб вернули меня в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пообщался с подписчиками в инстаграме. Один из них считает, что игроку стоит вернуться в «Спартак».

– Тебя очень не хватает в «Спартаке», – написал в комментариях фанат.

– Позвоните Ф.Л.А. (вероятно, Глушаков имеет в виду Леонида Федуна – прим. «Бомбардира»), попросите, чтоб вернули, – ответил игрок.