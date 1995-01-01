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    Глушаков – подписчику: «Позвоните Федуну, чтоб вернули меня в «Спартак»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пообщался с подписчиками в инстаграме. Один из них считает, что игроку стоит вернуться в «Спартак».

    – Тебя очень не хватает в «Спартаке», – написал в комментариях фанат.

    – Позвоните Ф.Л.А. (вероятно, Глушаков имеет в виду Леонида Федуна – прим. «Бомбардира»), попросите, чтоб вернули, – ответил игрок.

    • Глушаков брал с москвичами РПЛ, был капитаном команды.
    • Сейчас «Химки» идут в таблице 11-ми.
    • Глушаков провел в сезоне РПЛ 9 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3718

      Puddle 4 часа назад

      Первым делом хорошенько отпарить Мозеса!

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