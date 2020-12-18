Хохлов – о Николиче: «Российского тренера убрали бы давно. Результата нет, игра невнятная»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе Марко Николича в столичном клубе.

— Николич должен покинуть «Локомотив»?

— Судя по результатам, естественно, мы видим, что их нет, игра команды невнятная. Решение об отставке должно принимать руководство. «Локомотив» – не та команда, которая должна находиться в этой части таблицы.

Я могу сказать, что российского тренера убрали бы давно, вряд ли предоставив возможность столько работать.