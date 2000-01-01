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    Хохлов – о Николиче: «Российского тренера убрали бы давно. Результата нет, игра невнятная»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе Марко Николича в столичном клубе.

    — Николич должен покинуть «Локомотив»?

    — Судя по результатам, естественно, мы видим, что их нет, игра команды невнятная. Решение об отставке должно принимать руководство. «Локомотив» – не та команда, которая должна находиться в этой части таблицы.

    Я могу сказать, что российского тренера убрали бы давно, вряд ли предоставив возможность столько работать.

    • «Локомотив» идет на восьмом месте в РПЛ.
    • Команда Николича заняла последнее место в группе ЛЧ, не одержав ни одной победы.

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    Источник: Rusfootball

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9691

      paracetamol 1 час назад

      Так и убрали, когда Шпалыч их чемпионами сделал, а этот все развалил, и держат! Почему? Ответ простой: один воровать не давал, а этот - сколько хошь. Главное - свояка из родной деревни на окладец примите, и я на все остальное согласен.

      1
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      Рейтинг: +213

      111Hunter111 3 часа назад

      Хохлов, сам то упирался не хотел уходить, чуть команду не угробил.

      0
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      Рейтинг: +3987

      Cleaner 3 часа назад

      А РОССИЙСКОГО тренера Семина уже и убрали давно. Поставили заграничного БАБЛОпила николича.(

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