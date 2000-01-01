Хохлов – о Николиче: «Российского тренера убрали бы давно. Результата нет, игра невнятная»

Так и убрали, когда Шпалыч их чемпионами сделал, а этот все развалил, и держат! Почему? Ответ простой: один воровать не давал, а этот - сколько хошь. Главное - свояка из родной деревни на окладец примите, и я на все остальное согласен.
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе Марко Николича в столичном клубе.
— Николич должен покинуть «Локомотив»?
— Судя по результатам, естественно, мы видим, что их нет, игра команды невнятная. Решение об отставке должно принимать руководство. «Локомотив» – не та команда, которая должна находиться в этой части таблицы.
Я могу сказать, что российского тренера убрали бы давно, вряд ли предоставив возможность столько работать.
- «Локомотив» идет на восьмом месте в РПЛ.
- Команда Николича заняла последнее место в группе ЛЧ, не одержав ни одной победы.