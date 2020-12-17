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Газизов: «Спартак» останется в моем сердце»

17 декабря 2020, 12:59
10

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о своем уходе из московского клуба.

«У меня нет сожаления касательно перехода в «Спартак». Это моя футбольная жизнь, которую я проживаю так: если есть вызов, надо его принимать. Будет следующий вызов – надо будет принимать.

Иногда нужны годы для того, чтобы сделать какой-то результат, в «Спартаке» мне хватило и пяти месяцев. Но «Спартак» – это уже история. Клуб останется в моем сердце. Это мощнейшие болельщики, огромная многомиллионная любовь, сила», – сказал Газизов.

  • Функционер работал в «Спартаке» с июля по декабрь.
  • Команда занимает второе место в РПЛ.
  • По информации «РБ-Спорт», за увольнение Газизов получил около 100 миллионов рублей.

Источник: Ютуб-канал Башкирского спутникового телевидения
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (10)
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talgatnurzhanov2006
1608199741
и 100 лямов тоже.
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oyabun
1608199955
Хорошо подзаработал, провалил трансферную компанию - можно отдыхать и писать мемуары.
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Дядя Серёжа
1608200109
В кошельке...Во втором желудочке...
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sobaka120982
1608201720
Смешно ажжжж за 5 месяцев по любил
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derrik2000
1608202279
"Иногда нужны годы для того, чтобы сделать какой-то результат, в «Спартаке» мне хватило и пяти месяцев." ))))))))))))))))))) Очень откровенно сказал.
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JTherry
1608202980
"перчатку" для Уфы сохранил...
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ab15488
1608203059
... и кармане...
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Алехсбургер.
1608205492
Куда бы по вызову устроиться на пять месяцев за сотку? Можно сутки через трое.
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egor tikhonov
1608212918
как был балаболом,так и остался....
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polt
1608213773
Что называется "язык без костей", ума и совести ни на каплю.
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