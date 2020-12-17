Газизов: «Спартак» останется в моем сердце»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о своем уходе из московского клуба.
«У меня нет сожаления касательно перехода в «Спартак». Это моя футбольная жизнь, которую я проживаю так: если есть вызов, надо его принимать. Будет следующий вызов – надо будет принимать.
Иногда нужны годы для того, чтобы сделать какой-то результат, в «Спартаке» мне хватило и пяти месяцев. Но «Спартак» – это уже история. Клуб останется в моем сердце. Это мощнейшие болельщики, огромная многомиллионная любовь, сила», – сказал Газизов.
- Функционер работал в «Спартаке» с июля по декабрь.
- Команда занимает второе место в РПЛ.
- По информации «РБ-Спорт», за увольнение Газизов получил около 100 миллионов рублей.