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    Газизов: «Спартак» останется в моем сердце»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о своем уходе из московского клуба.

    «У меня нет сожаления касательно перехода в «Спартак». Это моя футбольная жизнь, которую я проживаю так: если есть вызов, надо его принимать. Будет следующий вызов – надо будет принимать.

    Иногда нужны годы для того, чтобы сделать какой-то результат, в «Спартаке» мне хватило и пяти месяцев. Но «Спартак» – это уже история. Клуб останется в моем сердце. Это мощнейшие болельщики, огромная многомиллионная любовь, сила», – сказал Газизов.

    • Функционер работал в «Спартаке» с июля по декабрь.
    • Команда занимает второе место в РПЛ.
    • По информации «РБ-Спорт», за увольнение Газизов получил около 100 миллионов рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Башкирского спутникового телевидения

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4149

      polt 3 часа назад

      Что называется "язык без костей", ума и совести ни на каплю.

      0
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      Рейтинг: +199

      egor tikhonov 4 часа назад

      как был балаболом,так и остался....

      0
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      Рейтинг: +3675

      Puddle 4 часа назад

      Конечно, где ему еще позволят утащить втихушу огромный мешок с деньгами!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1391

      Алехсбургер. 6 часов назад

      Куда бы по вызову устроиться на пять месяцев за сотку?
      Можно сутки через трое.

      0
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      Рейтинг: +408

      ab15488 6 часов назад

      ... и кармане...

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      Рейтинг: +10339

      JTherry 6 часов назад

      "перчатку" для Уфы сохранил...

      0
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      Рейтинг: +13532

      derrik2000 7 часов назад

      "Иногда нужны годы для того, чтобы сделать какой-то результат, в «Спартаке» мне хватило и пяти месяцев."

      )))))))))))))))))))
      Очень откровенно сказал.

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      Рейтинг: +2425

      sobaka120982 7 часов назад

      Смешно ажжжж за 5 месяцев по любил

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      Рейтинг: +4348

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      В кошельке...Во втором желудочке...

      1
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      Рейтинг: +26116

      oyabun 7 часов назад

      Хорошо подзаработал, провалил трансферную компанию - можно отдыхать и писать мемуары.

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