Газизов: «Спартак» останется в моем сердце»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о своем уходе из московского клуба.

«У меня нет сожаления касательно перехода в «Спартак». Это моя футбольная жизнь, которую я проживаю так: если есть вызов, надо его принимать. Будет следующий вызов – надо будет принимать.

Иногда нужны годы для того, чтобы сделать какой-то результат, в «Спартаке» мне хватило и пяти месяцев. Но «Спартак» – это уже история. Клуб останется в моем сердце. Это мощнейшие болельщики, огромная многомиллионная любовь, сила», – сказал Газизов.