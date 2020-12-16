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    Болельщиков «Спартака» после драки на матче с «Зенитом» пересадили в изолированный сектор

    Фанаты «Спартака» после драки с болельщиками «Зенита» на матче 19-го тура РПЛ были выведены с трибун сотрудниками ОМОНа.

    Как пишет «Спорт-Экспресс», фанатов сначала отправили в подтрибунное помещение, а затем решили пересадить в изолированный сектор на верхнем ярусе. Вокруг московских болельщиков поставили бойцов ОМОНа и стюардов.

    Официально фанатам «Спартака» не была выделена билетная квота, а допуск на матч должны были получить только владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы – примерно 1700 человек.

    • В игре идет второй тайм, счет 1:1.
    • «Зенит» идет в РПЛ на первом месте, «Спартак» второй.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2020 21:06
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7130

      Вомбат 9 часов назад

      Замечательно, сначала их пустили подраться, а потом вывели. И это в разгар коронавируса! Кто-то должен за это ответить.

      0
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      Рейтинг: +4050

      Павелий > Вомбат 5 часов назад

      Драться сначала пустили болельщиков Зенита.

      0
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      Рейтинг: +48

      Ageorgov 9 часов назад

      "Зенит" с победой! и не было никакой битвы! Питерцы были сильней на голову, хоть и сами себе забили!

      2
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      Рейтинг: +194

      вальтер 79 10 часов назад

      битва двух столиц по всем фронтам на трибуне и на поле Российское классико в деле))))

      2
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      Рейтинг: +194

      вальтер 79 10 часов назад

      все как всегда болелы спама отличились)))))))

      1
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      Рейтинг: +3967

      Cleaner 10 часов назад

      Болельщиков Спартака пустили как то на матч, но они повели себя по свински и были загнаны в отдельный загон.

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