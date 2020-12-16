Болельщиков «Спартака» после драки на матче с «Зенитом» пересадили в изолированный сектор

Фанаты «Спартака» после драки с болельщиками «Зенита» на матче 19-го тура РПЛ были выведены с трибун сотрудниками ОМОНа.

Как пишет «Спорт-Экспресс», фанатов сначала отправили в подтрибунное помещение, а затем решили пересадить в изолированный сектор на верхнем ярусе. Вокруг московских болельщиков поставили бойцов ОМОНа и стюардов.

Официально фанатам «Спартака» не была выделена билетная квота, а допуск на матч должны были получить только владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы – примерно 1700 человек.