Болельщиков «Спартака» после драки на матче с «Зенитом» пересадили в изолированный сектор

Замечательно, сначала их пустили подраться, а потом вывели. И это в разгар коронавируса! Кто-то должен за это ответить.
Фанаты «Спартака» после драки с болельщиками «Зенита» на матче 19-го тура РПЛ были выведены с трибун сотрудниками ОМОНа.
Как пишет «Спорт-Экспресс», фанатов сначала отправили в подтрибунное помещение, а затем решили пересадить в изолированный сектор на верхнем ярусе. Вокруг московских болельщиков поставили бойцов ОМОНа и стюардов.
Официально фанатам «Спартака» не была выделена билетная квота, а допуск на матч должны были получить только владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы – примерно 1700 человек.
- В игре идет второй тайм, счет 1:1.
- «Зенит» идет в РПЛ на первом месте, «Спартак» второй.