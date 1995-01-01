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    «Интер» может обменять Эриксена на Гомеса

    «Аталанта» и «Интер» могут организовать обмен футболистами. В Бергамо заинтересованы в полузащитнике Кристиане Эриксене, а в Милане – в Алехандро Гомесе, пишет «Советский спорт» со ссылкой на Corriere della Sera. У Гомеса есть конфликт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

    Проблемой может стать зарплата Эриксена. Он получает 7,5 миллиона евро в год, а в «Аталанте» нет игроков, которые бы получали даже половину этой суммы.

    • Эриксен провел в текущем сезоне 12 матчей.
    • 32-летний Гомес поучаствовал в 15 встречах, забил 5 голов, сделал 4 результативных паса.
    • «Аталанта», в отличие от «Интера», сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

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    Источник: «Советский спорт»

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