«Интер» может обменять Эриксена на Гомеса

«Аталанта» и «Интер» могут организовать обмен футболистами. В Бергамо заинтересованы в полузащитнике Кристиане Эриксене, а в Милане – в Алехандро Гомесе, пишет «Советский спорт» со ссылкой на Corriere della Sera. У Гомеса есть конфликт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Проблемой может стать зарплата Эриксена. Он получает 7,5 миллиона евро в год, а в «Аталанте» нет игроков, которые бы получали даже половину этой суммы.