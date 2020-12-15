Вратарь «Ростова» Попов, пропустивший десять мячей в матче с «Сочи», покинул клуб

Вратарь «Ростова» Денис Попов объявил об уходе из клуба.

«Это была великолепная история. Спасибо за эти четыре года в «Ростове». Спасибо тренерскому штабу, руководству клуба. Я очень благодарен тем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого времени.

Спасибо партнeрам по команде. С вами мы прошли через многое. Были взлeты и падения. Мы всегда поддерживали друг друга. Мне было приятно работать с каждым из вас.

Огромное спасибо Виталию Витальевичу Кафанову, Глебу Преснякову и Игнатьеву Дмитрию Владимировичу за огромный вклад в мою подготовку, за наставления и веру в меня.

И да... Дорогие болельщики, спасибо большое вам за сумасшедшую поддержку, за ту энергию, которой вы заряжали нас с трибун. Без вашей поддержки не было бы таких результатов, которые сейчас имеет клуб. Желаю «Ростову» высоких результатов в РПЛ. Не прощаемся», – написал Попов в инстаграме.

Попов играл в матче 23-го тура минувшего сезона РПЛ с «Сочи» (1:10).

В той игре Попов отразил пенальти.