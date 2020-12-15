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  • Вратарь «Ростова» Попов, пропустивший десять мячей в матче с «Сочи», покинул клуб

Вратарь «Ростова» Попов, пропустивший десять мячей в матче с «Сочи», покинул клуб

15 декабря 2020, 22:06
8

Вратарь «Ростова» Денис Попов объявил об уходе из клуба.

«Это была великолепная история. Спасибо за эти четыре года в «Ростове». Спасибо тренерскому штабу, руководству клуба. Я очень благодарен тем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого времени.

Спасибо партнeрам по команде. С вами мы прошли через многое. Были взлeты и падения. Мы всегда поддерживали друг друга. Мне было приятно работать с каждым из вас.

Огромное спасибо Виталию Витальевичу Кафанову, Глебу Преснякову и Игнатьеву Дмитрию Владимировичу за огромный вклад в мою подготовку, за наставления и веру в меня.

И да... Дорогие болельщики, спасибо большое вам за сумасшедшую поддержку, за ту энергию, которой вы заряжали нас с трибун. Без вашей поддержки не было бы таких результатов, которые сейчас имеет клуб. Желаю «Ростову» высоких результатов в РПЛ. Не прощаемся», – написал Попов в инстаграме.

  • Попов играл в матче 23-го тура минувшего сезона РПЛ с «Сочи» (1:10).
  • В той игре Попов отразил пенальти.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дениса Попова
Россия. Премьер-лига Ростов Попов Денис
Комментарии (8)
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Просто-333
1608059338
И куда?
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BRO_football
1608062546
Такой молодой, а уже вошёл, точнее вляпался в историю РПЛ как вратарь, пропустивший наибольшее количество голов за 1 матч. С таким резюме, в любой российский клуб в стартовый состав сразу же возьмут)))
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Play
1608063786
У Ростова очень слабо налажена подготовка собственной молодёжи. Вроде неплохо команда выступает в последние годы, даже борьбу за медали периодически навязывает, но из воспитанников, за многие годы, в команде только Байрамян. Если у Попова есть талант и амбиции, в Ростове ловить нечего, если есть шанс, нужно двигать в Краснодар, ЦСКА или Спартак.
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GoLenaStop
1608064478
Видать, после той позорной для Ссучей игры, на Попове повисла "десятка" и парень немного сломался... Зная реальную ситуацию в клубе изнутри, может, он и прав, если сейчас решил идти "другим путем"... По-любому, спасибо! Восстановления, прогресса и до скорой встречи в Ростсельмаше! С ув.
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