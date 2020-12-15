Вратарь «Ростова» Попов, пропустивший десять мячей в матче с «Сочи», покинул клуб

До чего дошёл гаспромфсёкупил ! Зе Болотный специально тогда пенальти не забил , чтобы парень "звезду" поймал . Нужно срочно в знак протеста , фсейстраной сниматься с чемпионата , писать жалобы и болеть за РБ Лейпциг ( или Боруссию).
А может гаспромфсёкупил заплатил парню чтобы он ушёл ? Нужно срочно фсейстраной .......
Вратарь «Ростова» Денис Попов объявил об уходе из клуба.
«Это была великолепная история. Спасибо за эти четыре года в «Ростове». Спасибо тренерскому штабу, руководству клуба. Я очень благодарен тем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого времени.
Спасибо партнeрам по команде. С вами мы прошли через многое. Были взлeты и падения. Мы всегда поддерживали друг друга. Мне было приятно работать с каждым из вас.
Огромное спасибо Виталию Витальевичу Кафанову, Глебу Преснякову и Игнатьеву Дмитрию Владимировичу за огромный вклад в мою подготовку, за наставления и веру в меня.
И да... Дорогие болельщики, спасибо большое вам за сумасшедшую поддержку, за ту энергию, которой вы заряжали нас с трибун. Без вашей поддержки не было бы таких результатов, которые сейчас имеет клуб. Желаю «Ростову» высоких результатов в РПЛ. Не прощаемся», – написал Попов в инстаграме.
- Попов играл в матче 23-го тура минувшего сезона РПЛ с «Сочи» (1:10).
- В той игре Попов отразил пенальти.