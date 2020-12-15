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    Вратарь «Ростова» Попов, пропустивший десять мячей в матче с «Сочи», покинул клуб

    Вратарь «Ростова» Денис Попов объявил об уходе из клуба.

    «Это была великолепная история. Спасибо за эти четыре года в «Ростове». Спасибо тренерскому штабу, руководству клуба. Я очень благодарен тем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого времени.

    Спасибо партнeрам по команде. С вами мы прошли через многое. Были взлeты и падения. Мы всегда поддерживали друг друга. Мне было приятно работать с каждым из вас.

    Огромное спасибо Виталию Витальевичу Кафанову, Глебу Преснякову и Игнатьеву Дмитрию Владимировичу за огромный вклад в мою подготовку, за наставления и веру в меня.

    И да... Дорогие болельщики, спасибо большое вам за сумасшедшую поддержку, за ту энергию, которой вы заряжали нас с трибун. Без вашей поддержки не было бы таких результатов, которые сейчас имеет клуб. Желаю «Ростову» высоких результатов в РПЛ. Не прощаемся», – написал Попов в инстаграме.

    • Попов играл в матче 23-го тура минувшего сезона РПЛ с «Сочи» (1:10).
    • В той игре Попов отразил пенальти.

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    Источник: инстаграм Дениса Попова

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    15.12.2020 22:06
    Комментарии9
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      Рейтинг: +22384

      пьяныйхоровод 7 часов назад

      До чего дошёл гаспромфсёкупил ! Зе Болотный специально тогда пенальти не забил , чтобы парень "звезду" поймал . Нужно срочно в знак протеста , фсейстраной сниматься с чемпионата , писать жалобы и болеть за РБ Лейпциг ( или Боруссию).
      А может гаспромфсёкупил заплатил парню чтобы он ушёл ? Нужно срочно фсейстраной .......

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      Рейтинг: +6571

      GoLenaStop 16 часов назад

      Видать, после той позорной для Ссучей игры, на Попове повисла "десятка" и парень немного сломался... Зная реальную ситуацию в клубе изнутри, может, он и прав, если сейчас решил идти "другим путем"...
      По-любому, спасибо! Восстановления, прогресса и до скорой встречи в Ростсельмаше!
      С ув.

      1
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      Рейтинг: +1413

      Play 16 часов назад

      У Ростова очень слабо налажена подготовка собственной молодёжи. Вроде неплохо команда выступает в последние годы, даже борьбу за медали периодически навязывает, но из воспитанников, за многие годы, в команде только Байрамян. Если у Попова есть талант и амбиции, в Ростове ловить нечего, если есть шанс, нужно двигать в Краснодар, ЦСКА или Спартак.

      0
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      Рейтинг: +9061

      BRO_football 16 часов назад

      Такой молодой, а уже вошёл, точнее вляпался в историю РПЛ как вратарь, пропустивший наибольшее количество голов за 1 матч.
      С таким резюме, в любой российский клуб в стартовый состав сразу же возьмут)))

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      Рейтинг: +4341

      Дядя Серёжа > BRO_football 11 часов назад

      Ты матч то видел?

      2
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      Рейтинг: +1919

      alll-333 > BRO_football 11 часов назад

      лишь бы ляпнуть

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      Рейтинг: +1919

      alll-333 17 часов назад

      И куда?

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      Рейтинг: +1520

      Fusballer > alll-333 17 часов назад

      В Сочи.

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      Рейтинг: +6461

      knikos > Fusballer 17 часов назад

      Шутишь ? я серьёзно .

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