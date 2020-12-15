Журналист Карпов: «Локомотив» заплатит за Берковского 20 миллионов рублей

Полузащитник «Торпедо» Илья Берковский близок к переходу в «Локомотив».
По информации журналиста Ивана Карпова, стороны согласовали детали сделки, осталось уладить только незначительные детали.
«Локомотив» заплатит за 20-летнего Берковского 20 миллионов рублей. Футболист должен отправиться на первый зимний сбор вместе с основной москвичей.
- В нынешнем сезоне на счету Берковского шесть мячей в 21 матче ФНЛ.
- 20-летний полузащитник перешел в «Торпедо» этим летом.
- До этого футболист выступал за омский «Иртыш».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова