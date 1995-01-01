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    Журналист Карпов: «Локомотив» заплатит за Берковского 20 миллионов рублей

    Полузащитник «Торпедо» Илья Берковский близок к переходу в «Локомотив».

    По информации журналиста Ивана Карпова, стороны согласовали детали сделки, осталось уладить только незначительные детали.

    «Локомотив» заплатит за 20-летнего Берковского 20 миллионов рублей. Футболист должен отправиться на первый зимний сбор вместе с основной москвичей.

    • В нынешнем сезоне на счету Берковского шесть мячей в 21 матче ФНЛ.
    • 20-летний полузащитник перешел в «Торпедо» этим летом.
    • До этого футболист выступал за омский «Иртыш».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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