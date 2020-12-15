Журналист Карпов: «Локомотив» заплатит за Берковского 20 миллионов рублей

Полузащитник «Торпедо» Илья Берковский близок к переходу в «Локомотив».

По информации журналиста Ивана Карпова, стороны согласовали детали сделки, осталось уладить только незначительные детали.

«Локомотив» заплатит за 20-летнего Берковского 20 миллионов рублей. Футболист должен отправиться на первый зимний сбор вместе с основной москвичей.