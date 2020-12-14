Российские болельщики получили тюремные сроки за участие в беспорядках на Евро-2016

Французский суд вынес приговор российским болельщикам по делу о беспорядках во время Евро-2016.

Павел Косов был приговорен к десяти годам заключения по делу о нанесении увечий английскому болельщику на Евро-2016, Михаил Ивкин – к трем годам тюрьмы.

По информации адвоката обвиняемых, Ивкин сможет выйти на свободу в ближайшее время и вернуться в Россию.