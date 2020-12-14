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  • Российские болельщики получили тюремные сроки за участие в беспорядках на Евро-2016

Российские болельщики получили тюремные сроки за участие в беспорядках на Евро-2016

14 декабря 2020, 16:49
4

Французский суд вынес приговор российским болельщикам по делу о беспорядках во время Евро-2016.

Павел Косов был приговорен к десяти годам заключения по делу о нанесении увечий английскому болельщику на Евро-2016, Михаил Ивкин – к трем годам тюрьмы.

По информации адвоката обвиняемых, Ивкин сможет выйти на свободу в ближайшее время и вернуться в Россию.

  • Прокурор просил от 14 до 15 лет тюрьмы для Косова и пять лет заключения для Ивкина.
  • Столкновения между английскими и российскими фанатами случились в июне 2016 года в Марселе.
  • Россиянам были предъявлены обвинения в «насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия» в составе организованной «группы лиц, преследующих насильственные цели».
  • Англичанин Эндрю Беч во время драки был пьян и после нее стал инвалидом, получив черепно-мозговую травму.

Источник: РИА Новости
Франция Россия
Комментарии (4)
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Главное Спартак без ЛЧ
1607956786
Е.пт, привет Байдет. Шл.х.хи Франции, опять подставляют зад. =))))
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vladimir-7
1607957496
Подумаешь, наши парни заборы поломали, а пьяного англичанина даже не задели колышком по головушке, он сам пьяный упал и ударился об асфальт головой и стал инвалидом от пьянки.
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DOCTOR PENALTY
1607959899
Самый печальный момент Евро-2016.
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Добрый Бобер
1608014091
Надеяться не на что. Если наши власти убийства своих граждан прощают, про то, чтобы хоть как-то помочь осуждённым доже не подумают.
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