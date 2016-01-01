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    Российские болельщики получили тюремные сроки за участие в беспорядках на Евро-2016

    Французский суд вынес приговор российским болельщикам по делу о беспорядках во время Евро-2016.

    Павел Косов был приговорен к десяти годам заключения по делу о нанесении увечий английскому болельщику на Евро-2016, Михаил Ивкин – к трем годам тюрьмы.

    По информации адвоката обвиняемых, Ивкин сможет выйти на свободу в ближайшее время и вернуться в Россию.

    • Прокурор просил от 14 до 15 лет тюрьмы для Косова и пять лет заключения для Ивкина.
    • Столкновения между английскими и российскими фанатами случились в июне 2016 года в Марселе.
    • Россиянам были предъявлены обвинения в «насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия» в составе организованной «группы лиц, преследующих насильственные цели».
    • Англичанин Эндрю Беч во время драки был пьян и после нее стал инвалидом, получив черепно-мозговую травму.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РИА Новости

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии7
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      Рейтинг: +19377

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Самый печальный момент Евро-2016.

      1
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      Рейтинг: +11766

      KLIM777 2 часа назад

      Эндрю БЕЧ наверное просто тихо и смирно сидел попивал пивко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14593

      vladimir-7 2 часа назад

      Подумаешь, наши парни заборы поломали, а пьяного англичанина даже
      не задели колышком по головушке, он сам пьяный упал и ударился об
      асфальт головой и стал инвалидом от пьянки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Главное Спартак без ЛЧ 3 часа назад

      Е.пт, привет Байдет.
      Шл.х.хи Франции, опять подставляют зад.
      =))))

      1
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      Рейтинг: +12168

      alarm 3 часа назад

      4,5 года расследовали? да они переплюнули наше "правосудие"! стыдно за спартак!

      1
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      Рейтинг: -122

      Suvorov51 > alarm 2 часа назад

      просто П .И .Д .О... Р...,!

      1
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      Рейтинг: +3470

      Puddle > Suvorov51 2 часа назад

      А че ты ноешь, они хряки оба!

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