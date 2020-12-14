Российские болельщики получили тюремные сроки за участие в беспорядках на Евро-2016

Французский суд вынес приговор российским болельщикам по делу о беспорядках во время Евро-2016.
Павел Косов был приговорен к десяти годам заключения по делу о нанесении увечий английскому болельщику на Евро-2016, Михаил Ивкин – к трем годам тюрьмы.
По информации адвоката обвиняемых, Ивкин сможет выйти на свободу в ближайшее время и вернуться в Россию.
- Прокурор просил от 14 до 15 лет тюрьмы для Косова и пять лет заключения для Ивкина.
- Столкновения между английскими и российскими фанатами случились в июне 2016 года в Марселе.
- Россиянам были предъявлены обвинения в «насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия» в составе организованной «группы лиц, преследующих насильственные цели».
- Англичанин Эндрю Беч во время драки был пьян и после нее стал инвалидом, получив черепно-мозговую травму.
Источник: РИА Новости