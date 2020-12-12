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    РПЛ. «Спартак» в гостях проиграл «Сочи»

    В матче 18-го тура РПЛ «Сочи» дома минимально победил «Спартак».

    Единственный гол в игре на 57-й минуте забил Кристиан Нобоа.

    Набрав три очка, сочинцы догнали идущее на четвертом месте «Динамо». Москвичи остались на второй строчке, но их может обойти ЦСКА.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Нобоа, 57.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов (Пруцев, 83), Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо (Заика, 72), Дуганджич (А. Заболотный, 57).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Урунов, 84), Крал (Умяров, 61), Мозес, Понсе, Ларссон (Кутепов, 69).

    Предупреждения: Маммана, 9; Терехов, 26; Дуганджич, 50; А. Заболотный, 64; Заика, 82 – Крал, 32; Умяров, 81; Айртон, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2020 18:24
    Комментарии289
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      Рейтинг: +12164

      alarm 13 декабря, 12:37

      чёрт, фигово быть забаненным, когда дерут хряков. тем не менее, теперь я снова здесь, поэтому СТЫДНО ЗА СПАРТАК!!! гы-гы)

      2
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      Рейтинг: +5119

      afw13 > alarm 13 декабря, 14:53

      ты теперь за метлой следи, а то бан может повториться, и увеличиться по срокам)

      3
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      ...
      Рейтинг: +12164

      alarm > afw13 13 декабря, 14:56

      а мне всегда 3 дня выписывают. причём, рандомно, от фазы луны зависит, наверное. 100 раз напишу стыдно за спартак, в 99 всё ок, но в одном случае забанят.

      2
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      Рейтинг: +5119

      afw13 > alarm 13 декабря, 15:10

      а ты не пиши про стыдно и т.д., и вообще в 100 случаях из 100 все ок будет)

      2
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      Рейтинг: +2188

      Oldtrafford83 13 декабря, 11:52

      За прочитанные комментарии стало страшно, сколько же ненависти и грязи,наш мир видимо уже давно в пропасти,печально всё это!

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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 13 декабря, 07:37

      Еще одно наблюдение. Самого общего характера. И Спартак, и вся РПЛ в целом, много сильнее были когда в ведущих клубах играли крутые диспетчеры. Такие, как Алекс, Фернандо, Карвальо, Домингес, Данни, Широков, Лоськов. Тот же жулик Шурлик успел себя достойно именно в этом плане показать.
      Если командами рулят откровенно тупорылые тренеры, то компенсировать это могут во такие футбольные интеллектуалы.
      Штучный товар, конечно. Но надо искать таких игроков.
      Кстати, если вспомнить историю наших "великих тренеров", то их успехи, в аккурат, совпали с наличием такого плана игроков. Буряк, Веремеев, Колотов и Литовченко с Михайличенко в разные годы у Лобановского с Базилевичем. Дараселия и Кипиани у Ахалкаци. Гаврилов-Черенков-Шавло-Е.Кузнецов у Бескова. Егор Титов у Романцева. Два Димона у Семина.
      При отсутствии подобных игроков успехов у этих "великих" не было, но были серьезные провалы.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2395

      zritelx > Дедуктор 13 декабря, 10:44

      Cовершенно верно, некоторые тренера про это забывают или не знают.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 13 декабря, 07:17

      Самые яркие впечатления от матча? Общего и частного характера?
      Первое: "Спартак" в очередной раз показал, что у него в составе самые сильные игроки РПЛ. Максименко, Айртон, Джикия-Жиго, Понсе, Зобнин, Крал, Ларссон, Бакаев. Практически, вся команда = "звезды" масштабов РПЛ. Но игра тактически примитивная и критически сильно зависит от реализации индивидуального мастерства. И это = проблема некомпетентности тренеров. Лично я бы сильно рекомендовал - дать пинку цiганенку и оставить тренером Хинкеля. Больше будет толку, 100%.
      Второе: Жоазиньо! Зачем малыша ставить в стенку в своей штрафной? Площадь тела мизерная, в натуре. Оставь ты его лучше в середине поля. Минимум, свяжет двух защитников соперника.

      0
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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 13 декабря, 04:59

      Сочи это не дубль тамбова - подкупить не получилось!!!

      5
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      ...
      Рейтинг: -785

      зинет недоклуб > ФК Пупсик 13 декабря, 09:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сказало чмоо купленого судьи зенета

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +514

      Урия Гип 2 12 декабря, 22:37

      Да, такой Спартак в ЛЧ всех бы порвал. Так вот она какая, игра чемпионская!

      7
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      ...
      Рейтинг: -785

      зинет недоклуб > Урия Гип 2 13 декабря, 09:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      то ли дело зенет да в лч играл с одним очком и то дзюпы

      -6
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      Рейтинг: +81348

      zigbert 12 декабря, 22:31

      Не показали сегодня игры достойной одного из лидеров чемпионата. Игра получилась равной но классная команда отличается прежде всего тем что умеет реализовывать свои моменты. Да еще плохо получается выход из обороны. Если уж нет исполнительского мастерства то надо играть проще. Это и стало причиной пропущенного гола.

      8
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      Рейтинг: +8876

      alex1951 > zigbert 12 декабря, 23:38

      Тедеско просто обязан читать твои комменты....
      Умные тренера так и делают...
      А не так ,что ...я самый умный ...самый красивый......
      Бесков сидел на трибуне видел игру сверху ,а не снизу ,поэтому и указания давал правильные...А щас все умненьеие.....

      3
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      ...
      Рейтинг: +26030

      oyabun > zigbert 13 декабря, 05:45

      В конце и стали играть проще - забросами в штрафную. Но не помогло. Сочи, уже и не помышляя об атаке, всей командой стояли у своих ворот.

      3
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      ...
      Рейтинг: +81348

      zigbert > oyabun 13 декабря, 09:27

      По всему видно что хотели выиграть малой кровью но лишь после пропущенного мяча начали играть более активно. А что поделаешь если Сочи стали играть по счету, насыщая оборону. Умения взламывать такую оборону у Спартака нет.Но это касается не только Спартака но и многих ведущих команд РПЛ.

      6
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      Рейтинг: +81348

      zigbert > alex1951 13 декабря, 09:41

      Тедеско пытается привить Спартаку современный футбол. Издержек от этого не избежать. Но у нас получается так - сегодня Тедеско, завтра придет другой тренер и будет ставить свою систему.

      4
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      Рейтинг: +10237

      JTherry > zigbert 13 декабря, 11:45

      современный футбол отличается от футбола в Сочи тем, что бьют по воротам, это производное голов... а Спартак не нанес ни одного удара в створ ворот Джанаева, откуда голам взяться?

      4
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      ...
      Рейтинг: +81348

      zigbert > JTherry 22 часа назад

      Согласен, хороших исполнителей ударов в Спартаке сейчас нет.

      1
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      Рейтинг: +168

      rattyboy 12 декабря, 22:12

      Грустное зрелище.....
      Душераздерающее зрелище

      3
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      Рейтинг: +7018

      ivany4 12 декабря, 22:05

      Всю ветку почитатели рукоблуда загадили.
      На своей-то им делать нечего. Никому радужные не интересны, вот туда никто и не ходит.

      2
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      Рейтинг: +4964

      житель СПб > ivany4 12 декабря, 23:06

      Честно то говоря - там очень много представителей Спартака... Потому и мы здесь - ведь это наш футбол, РОССИЙСКИЙ. Другого у нас для Вас нет...

      4
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      Рейтинг: +7018

      ivany4 > житель СПб 13 декабря, 02:50

      Вот именно ВАШ!!!
      Поэтому, ваша командочка рукоблудов, в Европе и получает по полной, за ВАШ, никому не нужный "футбол". Одна паршивая овца весь РФС испортила.
      А честно играть в нормальный футбол не пробовали? Только чушь говорить можете!

      0
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      ...
      Рейтинг: +863

      Spirit_78 > ivany4 13 декабря, 13:45

      Когда спартак обсирается в Европе, вылетая от всякого шлака в квалификации - "это другое, понимать надо"?

      2
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      Рейтинг: +7018

      ivany4 > Spirit_78 13 декабря, 18:24

      Это надо понимать, что Спартак смотрит на себя, а не на других. И не устраивает чемпионаты под себя. Простите, не устраивает СВОИ чемпионаты, а играет в ВАШИХ. Причем не плохо играет с таким судейством.

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      Рейтинг: +863

      Spirit_78 > ivany4 9 часов назад

      В этом сезоне достаточно много спорных решений принято в пользу Спартака. Во многом благодаря этому Спартак сейчас находится в лидирующей группе.
      А "свой" чемпионат у мяса был в 90-х. Тогда вся страна плевалась от этой клоунады.

      0
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      Рейтинг: +602

      Вальдемар IV 12 декабря, 22:02

      рабов бы скинуть еще пониже...спины

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