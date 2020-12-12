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РПЛ. «Спартак» в гостях проиграл «Сочи»

12 декабря 2020, 18:24
165

В матче 18-го тура РПЛ «Сочи» дома минимально победил «Спартак».

Единственный гол в игре на 57-й минуте забил Кристиан Нобоа.

Набрав три очка, сочинцы догнали идущее на четвертом месте «Динамо». Москвичи остались на второй строчке, но их может обойти ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Нобоа, 57.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов (Пруцев, 83), Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо (Заика, 72), Дуганджич (А. Заболотный, 57).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Урунов, 84), Крал (Умяров, 61), Мозес, Понсе, Ларссон (Кутепов, 69).

Предупреждения: Маммана, 9; Терехов, 26; Дуганджич, 50; А. Заболотный, 64; Заика, 82 – Крал, 32; Умяров, 81; Айртон, 90+4.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак
Комментарии (165)
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Из Твери Леха
1607786705
На отверстие-арене шум стоит и гам - спердаку опять досталось *уем по губам)))
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sochi-2013
1607786917
Как-то не очень убедительно отомстили за первый круг. Мстя не удалась.)) Сочи с победой!
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Дедуктор
1607787234
На Заболотном точно должен был бы быть пенальти в ворота пупса. Но его не было. Почему то Федотов не учит своих игроков картинно падать, изображать страдания и размахивать руками.
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ivany4
1607787843
Репетиция перед заключительным матчем этого года удалась на 60%. Думаю, что будет пересмотрена тактика игры с радужными. Скорее всего усталость, и попытка сохранить силы к 16 числу сыграли плохую службу. Учитывая результаты трансферной компании перед сезоном, и скамейку запасных, считаю приемлимым, на данный момент занимаемом месте. Посмотрим, что будет происходить в перерыве. Кутепов как выход из положения с дефицитом игроков, неплохой вариант. Про судейство, и обстановку с ВАРом все переговорено. Раньше показывали раз пять, моменты, по которым принимается решение. Порой даже с укрупнением. Да и в перерыве, и после игры, по несколько раз показывали спорные моменты. Сегодня же как воды в рот набрали по нескольким моментам. Правильно говорят, что охраняешь, за счет того и кормишься.)))
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ySS
1607788136
Нерадостно, но вполне ожидаемо. Обе команды расчитывали на удачу, она улыбнулась с...кам. Не нравится предсказуемость Тедеско. Не то, что плана Б нет, а просто вариантов
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oyabun
1607788178
Ох, не стоит Спартаку продлевать контракт с Тедеско. Бесперспективняк!
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upiter622
1607792521
Голубая устрица > KPCCSPB Ребята,успокойтесь!Это всего лишь игра! Я тоже спортсмен,чемпион двора по шашкам,могу навалять обоим!))))))))
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JTherry
1607792525
случилось то, что случилось: у Сочи есть Нобоа, который может ударить обводящим с 25 метров, а у Спартака такого нет... скучный тактический матч с одинаковыми схемами, причем в первом тайме Спартак выглядел лучше... но надо признать - Сочи крепкий орешек и пока не по зубам Тедеско...
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zigbert
1607801468
Не показали сегодня игры достойной одного из лидеров чемпионата. Игра получилась равной но классная команда отличается прежде всего тем что умеет реализовывать свои моменты. Да еще плохо получается выход из обороны. Если уж нет исполнительского мастерства то надо играть проще. Это и стало причиной пропущенного гола.
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Урия Гип 2
1607801863
Да, такой Спартак в ЛЧ всех бы порвал. Так вот она какая, игра чемпионская!
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