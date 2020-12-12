РПЛ. «Спартак» в гостях проиграл «Сочи»

В матче 18-го тура РПЛ «Сочи» дома минимально победил «Спартак».

Единственный гол в игре на 57-й минуте забил Кристиан Нобоа.

Набрав три очка, сочинцы догнали идущее на четвертом месте «Динамо». Москвичи остались на второй строчке, но их может обойти ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Нобоа, 57.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов (Пруцев, 83), Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо (Заика, 72), Дуганджич (А. Заболотный, 57).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Урунов, 84), Крал (Умяров, 61), Мозес, Понсе, Ларссон (Кутепов, 69).

Предупреждения: Маммана, 9; Терехов, 26; Дуганджич, 50; А. Заболотный, 64; Заика, 82 – Крал, 32; Умяров, 81; Айртон, 90+4.

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