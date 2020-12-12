Лунев, Вендел и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Динамо»; у москвичей сыграют Нойштедтер, Фомин и Лесовой

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 18-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Сутормин, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси, Малком.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро.
- Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
- Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- По итогам 17 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – четвертое.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ