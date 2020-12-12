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    Лунев, Вендел и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Динамо»; у москвичей сыграют Нойштедтер, Фомин и Лесовой

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 18-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Сутормин, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси, Малком.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро.

    • Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
    • Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
    • По итогам 17 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – четвертое.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    12.12.2020 18:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2487

      neim 12 декабря, 18:52

      Блин, а почему "бегунка" Нжи в стартовом составе нет ? Он вообще-то в заявке есть или нет? Так бы не плохо нервы Зениту потрепал.

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      Рейтинг: +538

      Rabinovi_ch 12 декабря, 18:34

      Дзюба в составе.
      Привет забросам и стоянию на месте.
      Динамо с победой. Шварц победит.

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      Рейтинг: +1483

      Nevsky_RU 12 декабря, 18:25

      Занятный факт что суперантипрофессиональный менеджмент Зенита не комментирует почему один из самых талантливых и перспективных воспитанников клуба играет в москоусити. Пока что ситуация выглядит как очередной фейл питерских функционеров. Ну видимо потому и замалчивают тему, ведь на его месте играет топовый по полезности Малком))))

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