Betting Insider: УЕФА назначил слушания по делу Шкурина на январь. Игрок осенью отказался ехать в сборную Белоруссии

Белорусская федерация футбола (АБФФ) обратилась в УЕФА с запросом наказать форварда ЦСКА Илью Шкурина. Игрок в сентябре отказался приезжать в молодежную сборную, аргументируя это тем, что президентский пост в стране занимает Александр Лукашенко.
14 января состоятся слушания по делу Шкурина. К этому времени АБФФ должна подготовить дополнительные объяснения по ситуации.
- Шкурин сообщил, что при режиме Лукашенко выступать за сборную не будет.
- Всего игрок провел за молодежную сборную Белоруссии 6 матчей, забил гол.
- В текущем сезоне Шкурин провел за ЦСКА 8 встреч, забил 2 гола.
Источник: Betting Insider
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