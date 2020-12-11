Betting Insider: УЕФА назначил слушания по делу Шкурина на январь. Игрок осенью отказался ехать в сборную Белоруссии

Белорусская федерация футбола (АБФФ) обратилась в УЕФА с запросом наказать форварда ЦСКА Илью Шкурина. Игрок в сентябре отказался приезжать в молодежную сборную, аргументируя это тем, что президентский пост в стране занимает Александр Лукашенко.

14 января состоятся слушания по делу Шкурина. К этому времени АБФФ должна подготовить дополнительные объяснения по ситуации.