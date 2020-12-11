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    Betting Insider: УЕФА назначил слушания по делу Шкурина на январь. Игрок осенью отказался ехать в сборную Белоруссии

    Белорусская федерация футбола (АБФФ) обратилась в УЕФА с запросом наказать форварда ЦСКА Илью Шкурина. Игрок в сентябре отказался приезжать в молодежную сборную, аргументируя это тем, что президентский пост в стране занимает Александр Лукашенко.

    14 января состоятся слушания по делу Шкурина. К этому времени АБФФ должна подготовить дополнительные объяснения по ситуации.

    • Шкурин сообщил, что при режиме Лукашенко выступать за сборную не будет.
    • Всего игрок провел за молодежную сборную Белоруссии 6 матчей, забил гол.
    • В текущем сезоне Шкурин провел за ЦСКА 8 встреч, забил 2 гола.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    11.12.2020 22:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 декабря 2020, 09:17

      Может быть Шкурин хотел сказать, что он испугался приехать в Беларусь
      из-за волнений в стране, связанных с выборами президента Лукашенко.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 декабря 2020, 19:07

      Какие им с гайкиным и чалом сборные!!!??? Пусть сартиры драют за такую результативность повышенную!!!

      0
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      Рейтинг: +487

      КаДеС 12 декабря 2020, 13:01

      Играть надо за страну, а не за президента. А пиар на популярной теме лишь оправдывает его фамилию.

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      Рейтинг: +31

      AS Roma Ultras > Алексей З 12 декабря 2020, 17:06

      про терпил ты это о себе? животина

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Алексей З 12 декабря 2020, 18:40

      Лучше смотреть, как малолетние дебилы мудохают милицию? Спасибо, на беркут насмотрелись. Не хотите по закону - получайте звиздюлей.
      А играть надо за флаг, за страну, а не за нынешнего президента. Через 5 лет лука уйдет - а кто этого шкурина позовет?

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      Рейтинг: +487

      КаДеС > Алексей З 13 декабря 2020, 21:10

      За терпил то не говорите. Меня устраивает моя страна, президент. Да, меня не устраивают многие клановые элиты в правительстве, но я знаю и вижу, что ведётся работа. А сам я на своём уровне работаю так, чтоб не просто схапать и спрятаться, а приносить пользу окружающим.

      А протесты свои пусть по-другому выражает. А простые люди, которые ждут хорошую игру сборной не виноваты в его отношении к действующей власти.

      1
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      Рейтинг: +2231

      river31 > КаДеС 16 декабря 2020, 17:18

      +100

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      Рейтинг: +19132

      Cleaner 12 декабря 2020, 11:58

      Не хочет - не играет. Какие проблемы то? Батька обиделся, других объяснений НЕТ!

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Cleaner 12 декабря 2020, 18:40

      Какие длинные руки у бацьки, аж до УЕФА дотянулся )))

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      Рейтинг: +19132

      Cleaner > general.lizyukov 12 декабря 2020, 22:01

      Не смешно. Батька потерял связь с реальностью. И уже давно.

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      Рейтинг: +12132

      BRO_football 12 декабря 2020, 11:31

      А что в этом плохо? Играть за сборную уже давно не обязанность, а добровольное желание. Многие футболисты по всяческим причинам отказываются играть за сборную и их никто не наказывает. Так что, будем надеться, что АбФФ слушание проиграет.
      Может, нам ещё и Акинфеева наказать за то, что он за сборную отказался играть? Карьеру не завершил, значит ещё может играть.

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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 12 декабря 2020, 00:56

      Разве играть в сборной обязанность?

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 12 декабря 2020, 00:29

      Поступок недалёкого человека. С такими мозгами в футболе делать нечего.

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      Рейтинг: +131

      More_and_More 11 декабря 2020, 23:42

      Лол, а разве игра за сборную не на добровольной основе построена?

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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик > More_and_More 12 декабря 2020, 01:40

      Видно нет!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ФК Пупсик 12 декабря 2020, 08:33

      на добровольной, вроде как, но дело в том, что если ты не завершил или не приостановил карьеру в сборной, то должен приехать, когда тебя вызывают. к тому же "спорт вне политики", означает, что нельзя не явится на матч или сборы по политической причине.

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      Рейтинг: +19132

      Cleaner > Cules2013 12 декабря 2020, 12:00

      Спорт вне политики - это красивые слова, не более.

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