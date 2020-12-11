Гончаренко: «Динамо» Загреб может перенести игру чемпионата. Мы себе этого позволить не можем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причины поражения в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (1:3).

«На неудачном результате сказался комплекс причин. Например, вариант довольно молодого состава, который мы привезли на последний матч. Мы рисковали, когда оставили дома пять игроков.

Если «Динамо» Загреб может перенести игру чемпионата и сыграть в Лиге Европы в более свежем состоянии, то мы себе этого позволить не можем. Очень часто играем. Наверное, это то, к чему должны стремиться футболисты. Для нашей команды это новый опыт.

Лига Европы получилась провальной, но на ситуацию надо смотреть в целом. Конечно, это не то, на что мы рассчитывали. Повлияли и молодость, и большое количество игр, болезни, травмы. Нам не хватило сил в таком плотном графике», – приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счетом 1:3.

Команда заняла последнее место в группе ЛЕ с тремя очками в шести играх.

Гончаренко – о ЦСКА в ЛЕ: «Ноль побед – не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться»