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  • Гончаренко: «Динамо» Загреб может перенести игру чемпионата. Мы себе этого позволить не можем»

Гончаренко: «Динамо» Загреб может перенести игру чемпионата. Мы себе этого позволить не можем»

11 декабря 2020, 07:59
11

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причины поражения в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (1:3).

«На неудачном результате сказался комплекс причин. Например, вариант довольно молодого состава, который мы привезли на последний матч. Мы рисковали, когда оставили дома пять игроков.

Если «Динамо» Загреб может перенести игру чемпионата и сыграть в Лиге Европы в более свежем состоянии, то мы себе этого позволить не можем. Очень часто играем. Наверное, это то, к чему должны стремиться футболисты. Для нашей команды это новый опыт.

Лига Европы получилась провальной, но на ситуацию надо смотреть в целом. Конечно, это не то, на что мы рассчитывали. Повлияли и молодость, и большое количество игр, болезни, травмы. Нам не хватило сил в таком плотном графике», – приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

  • ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счетом 1:3.
  • Команда заняла последнее место в группе ЛЕ с тремя очками в шести играх.

Гончаренко – о ЦСКА в ЛЕ: «Ноль побед – не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться»

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы ЦСКА Динамо Загреб Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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Maga Ingush
1607665207
Отмаз найден….я представляю если бы они играли в АПЛ, там такие страсти, каждый борется до конца, как будто на смерть играют, у нас в России тупо на раслабоне играют как будто только проснулись, дворовый футбол, еще они жалуются на усталость. Пешеходы ленивые
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talgatnurzhanov2006
1607665519
Ой всё
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ZEVS71
1607667103
Все факты неудач привел. А себя забыл?
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Валерий2705
1607670205
С.у.к.а, все поют одно и тоже, даже читать противно, график, травмы, а остальные то как играют? Без потерь? А таким клубам как Вольфсберг, ваш трансферный бюджет только снится.
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ruded
1607679098
нелепые отмазки, а ведь болельщики ждут просто признания своей ответственности.
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ALEX ML
1607679175
Плохому танцору всегда что то мешает
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алдан2014
1607687862
Не видать бы зениту и коням кубков УЕФА,если бы им в чемпе тогда игры не переносили. Так что Гончаренко ты уж не заговаривается насчёт переносов
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Аид666
1607692171
Да фу... отмазки на уровне дет сада... говорить что сливаем ЕК ради ЧР и сливать в ЧМ типа ради ЕК... замкнутый круг....
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sochi-2013
1607696333
..., а еще у них мячи круглые.
Ответить
zigbert
1607771242
К чему теперь все эти оправдания?
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