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    Гончаренко: «Динамо» Загреб может перенести игру чемпионата. Мы себе этого позволить не можем»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причины поражения в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (1:3).

    «На неудачном результате сказался комплекс причин. Например, вариант довольно молодого состава, который мы привезли на последний матч. Мы рисковали, когда оставили дома пять игроков.

    Если «Динамо» Загреб может перенести игру чемпионата и сыграть в Лиге Европы в более свежем состоянии, то мы себе этого позволить не можем. Очень часто играем. Наверное, это то, к чему должны стремиться футболисты. Для нашей команды это новый опыт.

    Лига Европы получилась провальной, но на ситуацию надо смотреть в целом. Конечно, это не то, на что мы рассчитывали. Повлияли и молодость, и большое количество игр, болезни, травмы. Нам не хватило сил в таком плотном графике», – приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

    • ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счетом 1:3.
    • Команда заняла последнее место в группе ЛЕ с тремя очками в шести играх.

    Гончаренко – о ЦСКА в ЛЕ: «Ноль побед – не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +561

      ZEVS71 19 минут назад

      Все факты неудач привел. А себя забыл?

      0
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      Рейтинг: +6084

      Alekxei Z. 38 минут назад

      Иногда лучше молчать.
      Хотя хотелось бы послушать Гинера и Газзаева , которые продавили переход на осень-весна, ну как успехи армейцы ???
      Чего , суки , добились ? Клуб банку продали за долги , успешные вы наши ?

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      Рейтинг: +545

      talgatnurzhanov2006 45 минут назад

      Ой всё

      0
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      Рейтинг: +109

      Maga Ingush 51 минуту назад

      Отмаз найден….я представляю если бы они играли в АПЛ, там такие страсти, каждый борется до конца, как будто на смерть играют, у нас в России тупо на раслабоне играют как будто только проснулись, дворовый футбол, еще они жалуются на усталость. Пешеходы ленивые

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