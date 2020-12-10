Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гончаренко – о матче с загребским «Динамо»: «ЦСКА не приехал просто так отбывать номер»

Гончаренко – о матче с загребским «Динамо»: «ЦСКА не приехал просто так отбывать номер»

10 декабря 2020, 09:54
8

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

«Отдельных задач этот матч не решает, но футболисты всегда должны оставаться профессионалами, стремиться к победе. Это лучший навык. Да, может что-то не получаться, как было в предыдущих матчах. В любом случае, это рейтинговые очки, престиж свой и клубный. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы победить.

Команда не приехала просто так отбывать номер. Мы выставим сбалансированный и боеспособный состав, который будет стремиться победить. Те футболисты, которые мало получают игровой практики, ее получат и приложат все свои силы, чтобы ЦСКА победил», – сказал Гончаренко.

  • Матч «Динамо» З – ЦСКА состоится сегодня в 23:00 мск.
  • Москвичи уже не поднимутся выше третьего места в группе ЛЕ.

Гончаренко: «С «Динамо» не сыграют Влашич, Фернандес, Дзагоев, Магнуссон, Эджуке»

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Лига Европы Динамо Загреб ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZEVS71
1607585080
Боеспособный состав? Из футболистов которые не получали игровой практики? Не отбывать номер? Гончаренко ты адекватный?
Ответить
111ax
1607586191
все свои номеры ты уже отбыл и так
Ответить
Fusballer
1607587771
Тренеры пургу какую-то несут. Наверное у всех пункты в контракте есть.
Ответить
raritet
1607588738
Главное, Игорька нужно поберечь . У него тонкая душевная организация и он не терпит насилия. Можно выставить всех лавочников - ход безпроигрышный; во-первых у засидевшихся на лавке будет повод размять мышцы и заодно подышать прекрасным Загребским воздухом. После Москвы -для наших миллионеров это все равно как прогулки по Булонскому лесу .
Ответить
CSKA57
1607599219
А почему до этого отбывали?
Ответить
Plyash
1607602608
Свежо предание,да верится с трудом. Где он раньше то был,этот "сбалансированный и боеспособный состав",в казарме сидел или на Луну летал?
Ответить
Сильвербой
1607611804
Так чего же вы, чепушилы, до этого профессионалами не были???
Ответить
general.lizyukov
1607618347
В музей ещё пойдете?
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
2
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
33
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
14
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+