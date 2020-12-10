Гончаренко – о матче с загребским «Динамо»: «ЦСКА не приехал просто так отбывать номер»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

«Отдельных задач этот матч не решает, но футболисты всегда должны оставаться профессионалами, стремиться к победе. Это лучший навык. Да, может что-то не получаться, как было в предыдущих матчах. В любом случае, это рейтинговые очки, престиж свой и клубный. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы победить.

Команда не приехала просто так отбывать номер. Мы выставим сбалансированный и боеспособный состав, который будет стремиться победить. Те футболисты, которые мало получают игровой практики, ее получат и приложат все свои силы, чтобы ЦСКА победил», – сказал Гончаренко.

Матч «Динамо» З – ЦСКА состоится сегодня в 23:00 мск.

Москвичи уже не поднимутся выше третьего места в группе ЛЕ.

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