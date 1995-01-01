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    Гончаренко – о матче с загребским «Динамо»: «ЦСКА не приехал просто так отбывать номер»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

    «Отдельных задач этот матч не решает, но футболисты всегда должны оставаться профессионалами, стремиться к победе. Это лучший навык. Да, может что-то не получаться, как было в предыдущих матчах. В любом случае, это рейтинговые очки, престиж свой и клубный. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы победить.

    Команда не приехала просто так отбывать номер. Мы выставим сбалансированный и боеспособный состав, который будет стремиться победить. Те футболисты, которые мало получают игровой практики, ее получат и приложат все свои силы, чтобы ЦСКА победил», – сказал Гончаренко.

    • Матч «Динамо» З – ЦСКА состоится сегодня в 23:00 мск.
    • Москвичи уже не поднимутся выше третьего места в группе ЛЕ.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2994

      raritet 34 минуты назад

      Главное, Игорька нужно поберечь . У него тонкая душевная организация и он не терпит насилия. Можно выставить всех лавочников - ход безпроигрышный; во-первых у засидевшихся на лавке будет повод размять мышцы и заодно подышать прекрасным Загребским воздухом. После Москвы -для наших миллионеров это все равно как прогулки по Булонскому лесу .

      0
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      Рейтинг: +1282

      Fusballer 50 минут назад

      Тренеры пургу какую-то несут. Наверное у всех пункты в контракте есть.

      0
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      Рейтинг: +320

      111ax 1 час назад

      все свои номеры ты уже отбыл и так

      1
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      Рейтинг: +553

      ZEVS71 1 час назад

      Боеспособный состав? Из футболистов которые не получали игровой практики? Не отбывать номер? Гончаренко ты адекватный?

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