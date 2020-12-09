Де Йонг может перейти в «Баварию». «Барселона» готова продать хавбека из-за финансовых трудностей

«Барселона» может продать полузащитника Френки де Йонга следующим летом из-за финансовых трудностей, сообщает Goal.com.
В каталонском клубе прогнозируют возможные финансовые проблемы на фоне уменьшения доходов из-за пандемии коронавируса. «Барселона» готова расстаться с де Йонгом, чтобы покрыть часть возможных потерь.
«Бавария» – главный претендент на голландского футболиста. Мюнхенский клуб интересуется 23-летним полузащитником и уже контактировал с его агентом.
- Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года за 75 миллионов евро и 11 миллионов в качестве бонусов.
- Контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 год. Сумма отступных – 400 миллионов евро.
Источник: Goal.com