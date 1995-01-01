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    Де Йонг может перейти в «Баварию». «Барселона» готова продать хавбека из-за финансовых трудностей

    «Барселона» может продать полузащитника Френки де Йонга следующим летом из-за финансовых трудностей, сообщает Goal.com.

    В каталонском клубе прогнозируют возможные финансовые проблемы на фоне уменьшения доходов из-за пандемии коронавируса. «Барселона» готова расстаться с де Йонгом, чтобы покрыть часть возможных потерь.

    «Бавария» – главный претендент на голландского футболиста. Мюнхенский клуб интересуется 23-летним полузащитником и уже контактировал с его агентом.

    • Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года за 75 миллионов евро и 11 миллионов в качестве бонусов.
    • Контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 год. Сумма отступных – 400 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +961

      Benifacto 42 минуты назад

      ЛанГле слейте....какой раз пенальти привозит....

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      Рейтинг: +5594

      Viper for CSKA 1 час назад

      Было бы круто! В центре поля после ухода Тьяго по сути только два сильных футболиста у баварцев осталось. А Де Йонг сможет серьезно усилить полузащиту. Особенно в треугольнике с Киммихом и Горецкой. Повысить качество паса и добавить интеллектуальной составляющей.

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      Рейтинг: +10919

      Cules2013 > Viper for CSKA 1 час назад

      ага, как он это сделал в Барсе. А, погодите, он же нихрена особенного в Барсе 2-й год не показывает. Не то, чтобы он нам прямо не нужен, или будет лишним в Баварии, но никаких конкретных надежд я бы на него не возлагал. играет он средненько. не стоит он 80 млн.

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