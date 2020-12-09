Де Йонг может перейти в «Баварию». «Барселона» готова продать хавбека из-за финансовых трудностей

«Барселона» может продать полузащитника Френки де Йонга следующим летом из-за финансовых трудностей, сообщает Goal.com.

В каталонском клубе прогнозируют возможные финансовые проблемы на фоне уменьшения доходов из-за пандемии коронавируса. «Барселона» готова расстаться с де Йонгом, чтобы покрыть часть возможных потерь.

«Бавария» – главный претендент на голландского футболиста. Мюнхенский клуб интересуется 23-летним полузащитником и уже контактировал с его агентом.