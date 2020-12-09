«ПСЖ», «Лейпциг» и «Лацио» вышли в 1/8 финала ЛЧ. «МЮ» сыграет в плей-офф Лиги Европы

Состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартетах Е, F, G и Н.

По итогам сегодняшних матчей в плей-офф ЛЧ вышли три команды: «Лейпциг», «Лацио» и «ПСЖ», чей матч с «Истанбулом» был перенесен на 9 декабря из-за расистского скандала.

«Манчестер Юнайтед», проиграв «Лейпцигу» (2:3), отправился в Лигу Европы. В этом же турнире борьбу продолжат киевское «Динамо» и «Брюгге».