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  • Шварц – о победе над «Арсеналом»: «Не дали шансов сопернику. Хотел бы сделать комплимент «Динамо»

Шварц – о победе над «Арсеналом»: «Не дали шансов сопернику. Хотел бы сделать комплимент «Динамо»

6 декабря 2020, 20:00
5

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом» в матче 17-го тура РПЛ.

«Была сложная игра против хорошей команды. В первом тайме мы много теряли простых мячей, неправильно располагались на поле. Не было уверенности в собственных силах. В перерыве внесли изменения по организации атак, которые команда очень здорово приняла и воплотила в жизнь. Шансов во втором тайме сопернику не дали, заслуженно выиграли. Хотел бы сделать комплимент команде. Победа не из-за того, что я опять в черной куртке, а в игре команды», – сказал Шварц.

  • «Динамо» победило «Арсенал» со счетом 1:0. Единственный гол забил Даниил Фомин на 45-й минуте.
  • Клуб поднялся на четвертое место в таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (5)
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вальтер 79
1607278455
шварц тащит динамо хороший трансфер )))
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DOCTOR PENALTY
1607283439
Приятно, что Динамо оживает. Появилась осмысленность.
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Просто-333
1607314258
По делу
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paracetamol
1607322915
С новым физруком во главе у Арса шансов ноль!
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