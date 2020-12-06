Шварц – о победе над «Арсеналом»: «Не дали шансов сопернику. Хотел бы сделать комплимент «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом» в матче 17-го тура РПЛ.

«Была сложная игра против хорошей команды. В первом тайме мы много теряли простых мячей, неправильно располагались на поле. Не было уверенности в собственных силах. В перерыве внесли изменения по организации атак, которые команда очень здорово приняла и воплотила в жизнь. Шансов во втором тайме сопернику не дали, заслуженно выиграли. Хотел бы сделать комплимент команде. Победа не из-за того, что я опять в черной куртке, а в игре команды», – сказал Шварц.