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    Шварц – о победе над «Арсеналом»: «Не дали шансов сопернику. Хотел бы сделать комплимент «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом» в матче 17-го тура РПЛ.

    «Была сложная игра против хорошей команды. В первом тайме мы много теряли простых мячей, неправильно располагались на поле. Не было уверенности в собственных силах. В перерыве внесли изменения по организации атак, которые команда очень здорово приняла и воплотила в жизнь. Шансов во втором тайме сопернику не дали, заслуженно выиграли. Хотел бы сделать комплимент команде. Победа не из-за того, что я опять в черной куртке, а в игре команды», – сказал Шварц.

    • «Динамо» победило «Арсенал» со счетом 1:0. Единственный гол забил Даниил Фомин на 45-й минуте.
    • Клуб поднялся на четвертое место в таблице.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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