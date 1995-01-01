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    «У меня тяжелый период, поддерживайте, не убивайте морально!» Игнатьев извинился за удаление в игре с «Локомотивом»

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев извинился за удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3). По словам форварда, у него тяжелый период.

    «Болельщики, игроки, тренерский состав. Приношу извинения за удаление. Оставил команду в меньшинстве. Очень расстроен этим моментом. Никогда не хотел бы приносить вред своими действиями команде, сейчас у меня тяжeлый период. Он длится уже не короткое время.

    Продолжу трудиться и работать, я не сдамся! Мало какой помощи на данный момент я приношу своими действиями. Я стараюсь, работаю! Я не сдаюсь. Поддерживайте, любите и не убивайте морально! Всех обнял! Будьте здоровы. Я молод, нужны ваша поддержка и вера. Унижение и сквернословия ни к чему», – написал Игнатьев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Ивана Игнатьева

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1484

      kvm 5 минут назад

      Тогда иди в дубле пока поиграй....

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      Рейтинг: +291

      mama1991 8 минут назад

      разогнать всю эту татарву казанскую.... толку от них как и от парасенка слуцыка.... на завод вон, или утки в больницу выносить....

      0
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      Рейтинг: +16837

      DVOK68 15 минут назад

      Повинную голову и меч не сечёт.

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      Рейтинг: +2009

      swot1205 21 минуту назад

      тяжелый период????? на стройке устал вкалывать за копейки???? или на выплату по ипотеке не хватает и из-за этого он устроился на вторую работу???? что за бред. очередной малолетний миллионер с завышенной самооценкой

      6
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      Рейтинг: +3412

      InterMilLano1908 36 минут назад

      в принципе молодец, сказал правду. У нас привыкли все говном всех поливать

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