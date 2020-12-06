«У меня тяжелый период, поддерживайте, не убивайте морально!» Игнатьев извинился за удаление в игре с «Локомотивом»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев извинился за удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3). По словам форварда, у него тяжелый период.

«Болельщики, игроки, тренерский состав. Приношу извинения за удаление. Оставил команду в меньшинстве. Очень расстроен этим моментом. Никогда не хотел бы приносить вред своими действиями команде, сейчас у меня тяжeлый период. Он длится уже не короткое время.

Продолжу трудиться и работать, я не сдамся! Мало какой помощи на данный момент я приношу своими действиями. Я стараюсь, работаю! Я не сдаюсь. Поддерживайте, любите и не убивайте морально! Всех обнял! Будьте здоровы. Я молод, нужны ваша поддержка и вера. Унижение и сквернословия ни к чему», – написал Игнатьев.