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  • «У меня тяжелый период, поддерживайте, не убивайте морально». Игнатьев извинился за удаление в игре с «Локомотивом»

«У меня тяжелый период, поддерживайте, не убивайте морально». Игнатьев извинился за удаление в игре с «Локомотивом»

6 декабря 2020, 16:16
25

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев извинился за удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3). По словам форварда, у него тяжелый период.

«Болельщики, игроки, тренерский состав. Приношу извинения за удаление. Оставил команду в меньшинстве. Очень расстроен этим моментом. Никогда не хотел бы приносить вред своими действиями команде, сейчас у меня тяжeлый период. Он длится уже не короткое время.

Продолжу трудиться и работать, я не сдамся! Мало какой помощи на данный момент я приношу своими действиями. Я стараюсь, работаю! Я не сдаюсь. Поддерживайте, любите и не убивайте морально! Всех обнял! Будьте здоровы. Я молод, нужны ваша поддержка и вера. Унижение и сквернословия ни к чему», – написал Игнатьев.

Источник: инстаграм Ивана Игнатьева
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (25)
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InterMilLano1908
1607260935
в принципе молодец, сказал правду. У нас привыкли все говном всех поливать
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swot1205
1607261797
тяжелый период????? на стройке устал вкалывать за копейки???? или на выплату по ипотеке не хватает и из-за этого он устроился на вторую работу???? что за бред. очередной малолетний миллионер с завышенной самооценкой
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Максим2712
1607263309
Лично я Ваньку поддерживаю. Я ему даже благодарен, из-за его тупости паравозы победили
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zarsm
1607264440
Нытик
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Рубинище
1607264881
Хорошо, что сам всё понимает, не всё потеряно.
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Просто-333
1607266691
Сказал бы так токарь, становясь к станку или дальнобойщик, садясь за руль, или хирург, начиная делать операцию
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Skull_Boy
1607266965
А может пора здраво посмотреть и признать, что ты не не спортсмен, а болванка
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geroin161
1607267298
А что, удалили и удалили. По моему, всем пофиг на красную. Ванька, ты же не Дзюба)))) Грязью поливать не станем)))
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Боцман59rus
1607267867
Ну просто бедняга, может психолога тебе, или денежку перекинуть, вы же у нас футболисты все в зоне риска, самый незащищённый социальный пласт, каждый день как последний, в шаге от смерти
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Fusballer
1607269813
Видел, что удаление, но пофиг))
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