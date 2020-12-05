Аллегри: «Я хотел бы попробовать свои силы в АПЛ»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о желании возглавить команду из английской Премьер-лиги.

«Я хотел бы попробовать свои силы в АПЛ. В Италии я провeл четыре года в «Милане» и пять лет в «Ювентусе». Теперь я рассчитываю снова работать в Италии, но это сложно, или в Англии.

Английский футбол сейчас растeт, потому что в лиге есть много иностранных тренеров. Тактики больше, чем десять лет назад. Англия теперь более изощрeнна и более тактически совершенна, но при этом уважает традиции своего футбола. Это хороший баланс духа английского футбола, качества и тактического подхода зарубежных специалистов», – сказал итальянец.