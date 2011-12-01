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    Писарев: «Решающие матчи так не играют. Ни одной желтой карточки – показатель желания ЦСКА»

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал вылет «Зенита» и ЦСКА из еврокубков.

    «Если коротко — отмучились. Со стороны складывается такое впечатление, что ЦСКА и «Зенит» выбрали из двух фронтов один, и это внутренний чемпионат. Обе команды являются лидерами в РПЛ, решили бросить свои силы туда.

    Решающие матчи так не играют и в эмоциональном плане. Ни одной желтой карточки — показатель желания ЦСКА. В отличие от игроков московского клуба, которые уже приехали на хорошие контракты, футболисты «Вольфсберга» играют так, чтобы себя продать», – сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

    • ЦСКА не вышел из группы в еврокубках третий сезон подряд.
    • «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ во втором сезоне подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5750

      САДЫЧОК 15 минут назад

      Правильно Писарев говорит ! Плюс Слабый тренер , который уже никогда не сможет нормально тренировать , после исчезновения !

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