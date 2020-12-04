Писарев: «Решающие матчи так не играют. Ни одной желтой карточки – показатель желания ЦСКА»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал вылет «Зенита» и ЦСКА из еврокубков.

«Если коротко — отмучились. Со стороны складывается такое впечатление, что ЦСКА и «Зенит» выбрали из двух фронтов один, и это внутренний чемпионат. Обе команды являются лидерами в РПЛ, решили бросить свои силы туда.

Решающие матчи так не играют и в эмоциональном плане. Ни одной желтой карточки — показатель желания ЦСКА. В отличие от игроков московского клуба, которые уже приехали на хорошие контракты, футболисты «Вольфсберга» играют так, чтобы себя продать», – сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».